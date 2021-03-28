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社會 社會焦點 保障人權

旅館內「像屍體翻來翻去」！台中人妻PUB被撿…老公頭頂炸綠結局曝

▲▼女人,女性,喝醉,撿屍,睡覺,酒醉,辣妹。（圖／示意圖／pixabay）

▲人夫得知妻子與他人發生性行為，氣炸提告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台中報導

台中一名人夫意外得知妻子與一名「投資男」到PUB飲酒過後，進入旅館發生性行為，氣得先是提出刑事訴訟，再提民事求償。但妻子喊冤表示，自己當時喝醉了，被「像屍體一樣翻來翻去」，強調自己無力抵抗，並非自願與他人發生性行為。法院勘驗各項事證後，採信人妻的說詞，判她免賠，全案確定。

人夫主張，妻子2018年12月24日至25日期間，與一名「投資男」到PUB飲酒過後，竟進入旅館發生性行為，他一怒之下提出妨害家庭告訴，但妻子卻未能受到法律制裁，讓他身心痛苦不堪，家庭也因此破碎，3名子女均生活在不安之中，因此他決定向妻子提出民事訴訟，求償精神撫慰金100萬元。

對此，人妻否認有與投資男發生性行為，就算有也是在非自願的情況下發生。另外，她提到，自己大學畢業後就跟丈夫結婚，20多年來擔任全職主婦一心投入家庭，丈夫卻長年在外嫖妓買春，與其他女子發展不正常男女關係，夫妻倆感情早已瀕臨破碎，且丈夫10多年來無理由拒絕與她恩愛，雙方還為此簽立同意書，內容指出，人夫「同意人妻交男友、發生任何性關係」，認為丈夫求償無理由。

法院勘驗相關事證後發現，人妻曾在事後傳訊向友人求助，內容包括「我已經醉了」、「強姦是刑事」、「我就一直不想報案，律師就跟我說就告吧」、「警察說像這種事越快，才能夠收到證據」、「我真的無力抵抗，他在脫我衣服的時候像屍體一樣翻來翻去的脫，因為我就是不能動」，採信人妻的說詞，認為她不是故意侵害丈夫配偶權，判她免賠。

但人夫不服判決結果決定上訴，台中高分院勘驗各項事證後，認為原判決並無不當，將人夫的上訴駁回，維持原判，全案定讞。

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