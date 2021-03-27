夫偷情女員工2年　妻見「奪命連環摳」心碎！道歉信+貼圖逆轉結局

▲連男外遇自家員工2年，妻子得知後，持手機對話截圖、道歉信提告求償50萬元，結局出爐。（示意圖／免費圖庫Pakutaso、Pixabay）

記者陳羿妏／台北報導

連姓旅行社老闆2019年與自家陶姓業務員展開婚外情2年，利用出差機會幽會。直到連妻得知陶女不斷撥打丈夫手機後，才知悉丈夫外遇，氣得向陶女求償50萬元精神賠償金。一審台北地院認為，連妻提供之手機截圖無法分辨真偽，判連妻敗訴，案經上訴，二審北院認為，連男有寫道歉書佐證其外遇情事，且手機截圖為真，故改判連妻獲賠20萬元為適當，可上訴。

判決指出，連妻主張，陶女2018年進入丈夫公司擔任業務員，明知其丈夫為有配偶之人，卻以LINE、微信等通訊軟體勾引丈夫，利用白天上班時間幽會性交，並於2019年間與丈夫趁同赴大陸重慶、福州等地旅遊，直到她於同年12月底發現，陶女不停撥打丈夫電話，一查丈夫手機，才發現2人互傳「想念」、「愛你」等曖昧訊息，經質問後，丈夫才坦承外遇；她認為，陶女侵害其配偶權，讓她因而暴瘦10公斤，身心痛苦折磨，故要求陶女賠償50萬元精神撫慰金。

陶女否認外遇，辯稱她因工作結識連男，但並沒有發生逾越男女關係的行為，而她與連男赴大陸是為了出差並非約會，且連妻提供的手機截圖無從證明是否屬實，亦有可能為編造的。

此外，陶女還說，訊息內的「想你」、「愛你」等語，係對周遭親友表達關愛之情，且連男除了是她的老闆，亦如同自己的師傅，她只是想以親暱之語獲得長輩較多關愛，並未帶任何男女感情因素在內，怎料，卻遭連妻曲解成外遇，再加上連男可能為了挽回破碎婚姻家庭，做不實陳述，而連男目前已提供妻子320萬元做為購屋補償，連妻損害已被填補，不應再求償。

一審台北地院認為，連妻可能有捏造手機截圖的可能性，且即便有連男、陶女出境紀錄佐證，尚無法證明2人性交情事，故駁回告訴。

案經上訴二審，連男證稱，該對話截圖確實是他與陶女的曖昧內容，其中包含「你都不想我呢…」「想，超想…愛你」、「你有很愛我囉？」以及「LOVE」愛心之貼圖等，另外連男亦寫道歉書給妻子，坦承外遇、與陶女發生關係。台北地院勘驗上述相關證據，認定連妻配偶權受侵害，審酌後，改判連妻獲賠20萬元為適當，全案仍可上訴。



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