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老公大玩BDSM！邀別人一起「開發玩具」…小7歲妻崩潰求離結局打臉

▲性虐待,性交,性侵。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲人夫發現妻子與他人過從甚密提離婚訴訟，反遭妻子指控有特殊性癖好。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者戴若涵／台中報導

台中一對相差7歲的夫妻因玩BDSM（皮繩愉虐）認識，不料，結婚約5個多月後，人夫無意間卻發現妻子曾與他人發生性行為，小王還傳送下體照給妻子，氣得提出離婚訴訟，向妻子求償80萬元；對此，妻子則指控，丈夫有性癖好，喜歡「開發玩具」婚後不到2個月就不顧她的意願想找第三人加入閨房情趣，亦向丈夫求償20萬元。日前法院判決出爐！

人夫阿義（化名）指出，與妻子小幼（化名）2018年7月間結婚，婚後他努力工作希望能跟妻子生兒育女，沒想到妻子不但不願意生小孩，還與多名男子搞曖昧，他無意間在LINE中發現，妻子曾與另名男子發生性行為，還稱喜歡與該男做愛，事件曝光後，妻子直接離家，也不願意告知去向、住處。

小幼則稱，丈夫具有BDSM性癖好，喜歡剝奪他人身體控制權，藉由壓制自主意思、支配他人身體使其臣服，稱作「開發玩具」並以此為樂，她雖然知道丈夫有這種癖好，但她認為，這種關係只存在於2人之間，丈夫卻在婚後不到2個月，就向她表示，想要找其他人來加入閨房情趣，並透過開發玩具的方式增進改善夫妻關係。

小幼表示，自己因年紀較小，擔心影響夫妻關係，這才配合要求，並容忍丈夫透過網路交友平台邀約他人進行「開發」，努力讓自己成為「被開發的玩具」，參加丈夫所舉辦的BDSM聚會，讓別人來開發自己，盡力滿足丈夫的慾望，但當她因不自在向丈夫表達不願意再次嘗試的念頭時，丈夫卻不予理會。並指稱，丈夫在她離家後，竟向她婆婆透露2人的房事，讓她無顏回夫家生活，決定向丈夫求償20萬元。

至於對話內容部分，小幼稱，丈夫所提的對話紀錄有遭到竄改的可能，就算對話內容是真的，也不能用來認定她真的有與他人發生性行為，頂多能看出她有網路交友，對話內容只是性幻想、用來自慰的文字性愛。

▲人妻被老公性虐害死。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲人夫稱妻子享受２人間的特殊性關係，並不只是配合他而已。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

針對妻子的指控，阿義則稱，小幼早在婚前就是特殊性癖好者，還曾邀約他一同從事套頭套性愛、玩百合等特殊性行為，妻子曾在網路上發表特殊性癖好的支配與臣服遊戲經過，也曾傳送「關於夢想中的調教房」文章給他看，要求他一起做調教房，可見小幼享受2人間的特殊性關係，並不是只配合他，直指妻子在未經他同意的情況下與他人發生性行為已是對婚姻不忠，性癖好這部分只是推託之詞。

台中地方法院勘驗對話後發現，小幼確實跟一名男子交往過密，另外，小幼面對丈夫提問「還沒辦法一起玩或被其他人玩啊」時，曾回應，「下次我就不跟了，你跟我說何時去心得就好」，但丈夫卻不積極正面回應，反倒稱「下次鎖籠子再去如何」、「怎麼爽都是妳啊，咬指甲也是打炮也是」，讓小幼忍不住回覆，「當事情超過我的承載範圍，我會需要指甲發洩，不然我沒辦冷靜下來」。

法官認為，阿義與小幼都提出離婚請求，可見2人已沒有維繫婚姻的意願，由離婚事由難以認定2人都沒有過失，只能說小幼的可歸責程度大於阿義，判准離婚，駁回2人的求償。

ET快訊
老公大玩BDSM！邀別人一起「開發玩具」　小7歲妻崩潰
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