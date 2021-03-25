民進黨立委批北水較便宜　柯文哲嗆：用一樣標準他們受得了？

▲台北市長柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台灣西部旱象難解，水資源成為網友熱門討論的話題，民進黨立委鄭運鵬、何欣純皆質疑，以一般家庭用水度數來看，台北市水費比其他縣市更便宜，使柯文哲24日在臉書秀出數據打臉。柯文哲25日再度出面回擊，北市用水大戶每度費用漲了近3倍，也可以北水跟台水兩邊水價用一樣標準，只是「看他們受得了還是受不了。」

柯文哲25日與內湖區里長進行市政座談，會前受訪時，關於民進黨立委提出台北市水費比其他縣市便宜，經濟部甚至說要分析檢討，柯文哲表示，檢討的結果就是台北市水費沒有比較便宜，因為台北市水費主要採差別費率，20度以下的民生用水就一樣價格，每度單價5元，那1000度以上的用水大戶為每度單價20元。

柯文哲強調，民生用水是民生必需品，不要給它漲價，所以用最低價，不過要給用水大戶一點壓力、發展節水措施，所以用差別費率，「事實真相是台北市水費沒有比台水便宜。」

被問到現在是旱災時刻，民進黨籍立委提出這個議題，會不會有一點政治意味？柯文哲先是說，「這每天都有，習慣了！」接著再嘆氣說，「反正算了，不要政治口水！」也可以北水跟台水兩邊水價都一樣標準，「看他們受得了還是受不了。」

至於鄭運鵬說，北市便宜水價會顛倒台灣貧富分配，柯文哲則回擊，那也可以建議台水比照台北市採用一樣的制度。

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