2架失事F-5E機務情況曝光　去年12月剛完成週檢

記者陶本和／台北報導

自台東志航基地起飛的2架F-5E戰鬥機，於22日下午3時許，疑似在空中發生擦撞，於屏東外海1.4浬雷達光點消失，1名飛官殉職，另1名飛官失聯。根據空軍公佈資料，F-5型機5286、5287，分別於109年6月、109年12月完成週檢，機務情況皆正常。

▲空軍F-5系列戰鬥機。（圖／ETtoday資料照）



國搜中心表示，下午2時30分，空軍F-5E戰鬥機於4架台東志航基地起飛執行訓練任務，3時6分，其中2架F-5E（各1名駕駛）疑似空中擦撞墜海，雷達光點消失，地點在屏東牡丹鄉岸際旭海漁港距岸1.4浬海域處，3時22分，已派遣動國防部黑鷹搜救機及海巡船艇、台東、屏東消防岸際搜尋中，空勤座艙侯令出勤。

2名飛官為28歲的上尉潘穎諄（機號5286），以及年約26歲的中尉羅尚樺（機號5287），據了解，2名飛官才剛新婚不久，其中一人才剛登記不到一個月，不料卻發生墜機意外。羅尚樺被尋獲時已經失去生命跡象，送醫後仍宣告不治，而上尉潘穎諄失蹤持續搜尋中。

根據空軍晚間記者會公佈資訊，5286號機上一次週檢出廠時間是109年6月22日；而5287號機上一次週檢出廠時間是109年12月5日。在飛機總時數上，5286號機是7109小時20分鐘；5287號機是6670小時10分鐘。

空軍司令部指出，從5286號機與5287號機的機務情況資料看來，機務情況都是正常。

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