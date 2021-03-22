　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

F5E一次掉2架！國軍6年釀13起重大意外　飛機失事8筆、2戰車翻車

▲▼墜海F5E戰機座椅。（圖／國搜中心提供）

▲墜海F5E戰機座椅。（圖／國搜中心提供）

記者黃巈禾／綜合報導

屏東外海22日下午3時20分發生意外。自台東志航基地起飛的2架F-5E戰鬥機，疑似在空中擦撞，於屏東外海1.4浬雷達光點消失，研判機上各1人都跳傘逃生，搜救單位已派出直升機前往救援。這是國軍近6年來發生的第13起重大意外，飛機失事就佔8筆，這也是國防部長邱國正上任後第一起意外，以下整理歷年來國軍重大意外事故。

2015年AT-3教練機失聯

空軍官校一架AT-3型0851號教練機於2015年9月22，在台灣中部空域實施飛行訓練時失聯，搜救5天後終於尋獲飛機飛機殘骸，兩名飛官遺體在失事的AT3座艙內被發現。

2016年雄風三型反艦飛彈誤射事件

中華民國海軍於2016年7月1日規畫在左營軍港水星碼頭內對500噸級金江號巡邏艦（ROCS PGG-610）進行年度甲類操演驗收，但在進行系統檢查時，由於人為因素導致錯誤發射一枚雄風三型反艦飛彈，射入澎湖縣望安鄉東吉嶼的東南方海域，擊中一艘高雄籍漁船駕駛艙，造成船上人員一死三傷。

2016年CM-11勇虎式戰車失衡墜溪

陸軍裝甲第五六四旅於2016年8月16日，在屏東恆春執行漢光演習預畫校閱科目，一輛CM-11勇虎式戰車疑似煞車故障造成戰車失衡，不慎翻覆陷入恆春鎮網紗溪，車上5人，上兵駕駛1名逃生，3名官兵（下士副車長兼射手、一兵裝填手、上士派代安全軍官）不幸當場身亡，陷入昏迷的中尉排長與死神搏鬥數天後仍不幸逝世。

2017年飛彈快艇擦撞娛樂船北洋號

海軍光華六號飛彈快艇於2017年3月18日執行任務，但卻在鼻頭角北方9浬處，撞上北洋號娛樂漁船，造成漁船船頭受損，所幸無人受傷，而目前漁船已返抵碧砂漁港，飛彈快艇則回到基隆港。

2017年幻象2000失聯

上尉何子雨於2017年7日駕駛幻象2000執行任務，未料卻在晚間6時43分時，該架飛機卻突然自雷達上消失，經搜救後仍未尋獲何子雨；2018年於消失光點附近找尋到戰機碎片殘骸，官方認定何子雨因公失蹤，半年後按程序宣告死亡，之後追晉少校軍階。

2018年F-16戰鬥機失聯墜毀

空軍一架F-16戰鬥機於2018年6月4日進行漢光三十四號演習，戰機卻突然從雷達光點上消失，下午1時43分確認墜毀於基隆粗坑附近山區，負責駕駛的是吳彥霆少校殉職，疑似飛機殘骸在瑞芳滴水子路29號發現。

2020年UH-60M黑鷹直升機墜毀

空軍一架UH-60M黑鷹直升機於2020年1月2日出勤，但卻失事墜毀於新北烏來山區。機上13名乘員中，包含時任國防部參謀總長沈一鳴空軍上將、國防部政治作戰局副局長于親文空軍少將、國防部參謀本部情報參謀次長室助理次長洪鴻鈞陸軍少將等階將領及國防部參謀本部首任總士官長韓正宏陸軍士官長等8人死亡，其中沈一鳴殉職前軍階達二級上將，使這次空難成為歷來國軍高級將領搭乘專機失事中，殉職將領軍階最高的紀錄。

2020年海軍陸戰隊漢光演習膠艇翻覆

海軍陸戰隊99旅於2020年7月3日進行漢光演習預演時，疑因海象不佳導致膠艇翻覆，艇上7名官兵全數落海，造成3人不幸罹難；上兵蔡博宇在家屬同意下放棄急救，拔管宣告死亡，上士陳志榮、中士操舟手阿瑪勒．道卡杜經全力搶救後亦不幸殉職。

2020年OH–58D聯合操演墜機

一架OH-58D戰搜直升機於2020年7月17日進行國軍漢光36號演習，任務完成後先前往新竹基地整補，起飛後發現引擎轉速過慢，啟動迫降程序最後墜落新竹機場，造成駕駛簡任專少校、副駕駛高嘉隆上尉2員不幸殉職。

2020年金防部M41A3戰車翻車

陸軍金門防衞指揮部於2020年10月8日進行「聯合反登陸操演」，一輛型號M41A3戰車疑似車速過快翻覆，起火燃燒，造成2名軍人1死1傷，中士林楷強當場死亡。

2020年F-5E戰機墜海

空軍台東志航基地於2020年10月29日發生F-5E戰鬥機墜海起火意外，飛行員朱冠甍執行任務時因發動機故障，跳傘逃生，被救起後送醫不治。

2020年F-16A墜海

空軍第5聯隊蔣正志上校2020年11月17日駕駛F-16戰機進行夜航訓練，起飛不久就失聯，軍方偵獲黑盒子信號，但連日在花蓮空軍基地東北方海域做金屬探測及訊號精確定位作業，搜救無重大進展，至今仍沒找到蔣正志。

2021年F5E墜海

台東志航基地傳出意外，2架F-5E戰鬥機在台東旭海漁港東方1.4浬雷達光點消失，疑似兩台發生擦撞，研判機上各1人都跳傘逃生，機上逃生兩名人員分別是潘穎諄上尉，以及羅尚樺中尉，目前已派出直升機前往救援。

其他人也看了這些新聞...

2架F5E空中相撞墜海　黑鷹搜救機、海巡船艇搜尋中
F5E墜海！潘穎諄上尉、羅尚樺中尉失聯　飛官身份、機號曝光

更多熱門新聞...

F-5E再出事...去年飛官朱冠甍殉職　嚴德發曾承諾3年內汰換
F-5E相撞墜海！失蹤飛官羅尚樺「IG曬滿甜蜜照」　新婚妻回應了

振興一下我們的美麗

ET快訊
快訊／羅尚樺送醫畫面曝光　送台東馬偕急救
羅尚樺尋獲無意識！新婚妻「18字心聲」：我陪你飛
快訊／找到羅尚樺了！　失去生命跡象
快訊／找到「傘具連座椅」！　2飛官仍失聯
羅尚樺才新婚2周！　跳傘失蹤新婚妻說話了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

不到5個月F-5E再出事　朱冠甍母曾痛哭：希望兒子是最後一個

批「疫苗調閱小組」只宣讀20秒就表決　劉世芳酸：比半分忠更快

快訊／蔡英文下令「全力搜救2飛官」　要求國軍釐清事故原因

快訊／F-5E墜海　空軍司令熊厚基急奔台東

羅尚樺無意識、潘穎諄失蹤　潘孟安：請為國軍弟兄集氣

反同大將任黨幹部　民眾黨：認同本黨理念者沒拒絕理由

F-5E相撞墜海！失蹤飛官羅尚樺「IG曬滿甜蜜照」　新婚妻回應了

F-5E再出事...去年飛官朱冠甍殉職　嚴德發曾承諾3年內汰換

F5E一次掉2架！國軍6年釀13起重大意外　飛機失事8筆、2戰車翻車

快訊／F5E墜海！潘穎諄上尉、羅尚樺中尉失聯　飛官身份、機號曝光

上班壓力大？桃園憤怒屋任你宣洩　網紅「砸爛音響、電視」直呼爽到爆

真的只想回家！《創造營》利路修厭世到爆紅　求「不要再為我投票」鄧超：就這麼狂

哈士奇闖禍！扯斷繩暴衝大馬路　騎士摔車求償4萬...飼主：很無奈

貝童彤結婚2年帥老公曝光「出道處女秀」　婚宴砸200萬..Howard笑：沒意外就這麼一次XD

台中20歲男遭撞亡！警受訪口誤　父控訴誤導大眾：求行車紀錄器

福原愛仍稱江宏傑「丈夫」　2聲明見「相同關鍵」...網：真的回不去了

若台灣戰爭...邱國正含淚交代兒「在家等或去戰場找你老爸屍體」

誰也不讓誰！BMW狂打方向燈　 賓士緊咬前車「不給插」網：幼稚

荒唐！中山區尿尿哥「電梯裡解放」　睡管理室當家...誇張行徑全家崩潰

作賊喊捉賊？逃票女控站務員扯髮　畫面曝反打臉！北捷怒罰7500元

不到5個月F-5E再出事　朱冠甍母曾痛哭：希望兒子是最後一個

批「疫苗調閱小組」只宣讀20秒就表決　劉世芳酸：比半分忠更快

快訊／蔡英文下令「全力搜救2飛官」　要求國軍釐清事故原因

快訊／F-5E墜海　空軍司令熊厚基急奔台東

羅尚樺無意識、潘穎諄失蹤　潘孟安：請為國軍弟兄集氣

反同大將任黨幹部　民眾黨：認同本黨理念者沒拒絕理由

F-5E相撞墜海！失蹤飛官羅尚樺「IG曬滿甜蜜照」　新婚妻回應了

F-5E再出事...去年飛官朱冠甍殉職　嚴德發曾承諾3年內汰換

F5E一次掉2架！國軍6年釀13起重大意外　飛機失事8筆、2戰車翻車

快訊／F5E墜海！潘穎諄上尉、羅尚樺中尉失聯　飛官身份、機號曝光

588元起吃到飽！王品集團燒肉新品牌4／2開幕　60種肉品無限供應

以為白柴探頭！他近看驚見「萌獸真面目」　網笑：島原三...羊

不到5個月F-5E再出事　朱冠甍母曾痛哭：希望兒子是最後一個

批「疫苗調閱小組」只宣讀20秒就表決　劉世芳酸：比半分忠更快

桃園市議員代夜市選物業者發聲　請市府留一條生路

每人每晚只要900元！爽住台北、台東2間星級飯店　再送早餐吃到飽

「日間火球」劃過上空　驚天聲爆響徹英國

快訊／送醫畫面曝光！飛官羅尚樺「無意識」　送台東馬偕急救

24歲人妻「私處慘被縫起來」倒血泊等死！妒夫懷疑被綠　失控暴走

林口公園第一排美邸！「聯虹君耀」地段珍稀　享永久棟距、豪宅頂標配備

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

政治熱門新聞

失蹤飛官羅尚樺「IG曬滿甜蜜照」！新婚妻回應了

韓國瑜後援會開罵王浩宇！第一句就自爆

全出貨！4元衛生紙、6元蛋塔10萬筆訂單　蝦皮埋單

快訊／2架F5E空中相撞墜海　黑鷹搜救機、海巡船艇搜尋中

快訊／F5E墜海！潘穎諄上尉、羅尚樺中尉失聯　飛官身份、機號曝光

限量中衛口罩免費發　民眾哀：等了半小時

快訊／蘇貞昌手比「OK」　陳時中陪同進台大打疫苗

快訊／有信心　蔡英文、賴清德願意施打「國產疫苗」

王定宇、顏若芳「同居扯分租」　直擊打臉畫面全曝光

蘇貞昌施打AZ疫苗照片曝光　5張現場圖破除「假針」傳言　

台北捷運10年後路網曝光131站→182站　信義東延段2023年底完工

張鮭魚之夢改不回來！　李來希不忍：請先救救孩子

日供新北147萬噸水　北水處：再支援4個月沒問題

金門女戰神「護花使者」曝光　陳玉珍嬌羞回應了

更多熱門

相關新聞

快訊／F5E墜海！潘穎諄上尉、羅尚樺中尉失聯　飛官身份、機號曝光

快訊／F5E墜海！潘穎諄上尉、羅尚樺中尉失聯　飛官身份、機號曝光

台東志航基地傳出意外，2架F-5E戰鬥機在台東旭海漁港東方1.4浬雷達光點消失，疑似兩台發生擦撞，研判機上各1人都跳傘逃生，據了解，機上逃生兩名人員分別是潘穎諄上尉，以及羅尚樺中尉，搜救單位目前已派出直升機前往救援。

提升國軍尊嚴就從「衣裝」開始！

提升國軍尊嚴就從「衣裝」開始！

共軍20日派遣1架運8反潛機擾台

共軍20日派遣1架運8反潛機擾台

邱國正「打多久陪多久」　國台辦回嗆

邱國正「打多久陪多久」　國台辦回嗆

陸軍甲車擦撞邊坡5人受傷　馬防部說明「翻覆」仰躺路面原因

陸軍甲車擦撞邊坡5人受傷　馬防部說明「翻覆」仰躺路面原因

關鍵字：

F5E國軍飛機失事

讀者迴響

熱門新聞

醫科男「鮭魚之夢」傳遭壽司郎黑名單

鳳梨遇上薔薔也崩潰！直播脫衣：被搞到好熱

131萬聘金拿13萬回禮　準新娘怒報警

即／桃園中原大學大四生墜樓亡！

星巴克3／22起連續5天買一送一！

《黑澀會》美眉「嘲笑別人本名」遭封殺！

影／Albee當貝童彤伴娘穿超仙！

老闆生氣了！為吃免費改鮭魚「一律開除」

即／雲林小學疑群聚感染　上百童不適

獨／張鮭魚之夢曝上課慘狀：被譏笑、老師要他回家

Lulu「東湖市場買衣服」沒被認出！

「張鮭魚之夢」真要哭了！律師曝殘酷法條打臉

反骨正妹被酸民罵哭　酷炫怒截圖開告

黑歷史連環爆　張鮭魚之夢說話了

五月天台南開唱！場外違停機車「全拖吊」

更多

最夯影音

更多
上班壓力大？桃園憤怒屋任你宣洩　網紅「砸爛音響、電視」直呼爽到爆

上班壓力大？桃園憤怒屋任你宣洩　網紅「砸爛音響、電視」直呼爽到爆
真的只想回家！《創造營》利路修厭世到爆紅　求「不要再為我投票」鄧超：就這麼狂

真的只想回家！《創造營》利路修厭世到爆紅　求「不要再為我投票」鄧超：就這麼狂

哈士奇闖禍！扯斷繩暴衝大馬路　騎士摔車求償4萬...飼主：很無奈

哈士奇闖禍！扯斷繩暴衝大馬路　騎士摔車求償4萬...飼主：很無奈

貝童彤結婚2年帥老公曝光「出道處女秀」　婚宴砸200萬..Howard笑：沒意外就這麼一次XD

貝童彤結婚2年帥老公曝光「出道處女秀」　婚宴砸200萬..Howard笑：沒意外就這麼一次XD

台中20歲男遭撞亡！警受訪口誤　父控訴誤導大眾：求行車紀錄器

台中20歲男遭撞亡！警受訪口誤　父控訴誤導大眾：求行車紀錄器

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面