「供五停二」大作戰！台中新增338處免費取水點　以國道分甲乙區

▲中苗4月6日起「供五停二」，台中新增338處免費取水。（圖／台水提供）



記者游瓊華／台中報導

台中、苗栗將於4月6日轉「紅燈」，實施分區供水「供五停二」，台灣自來水公司規劃338處臨時供水站，預計設置於管線末端、高地區及台水公司台中所、大里所、豐原所、清水所、烏日所、沙鹿所、大雅所、大甲所等地方，提供民眾免費取水。

台水公司指出，這338處臨時供水站將公告在台水網站(https://www.water.gov.tw/dist4)，詳細地點將陸續新增；限水期間每日將定時巡查臨時供水站，偏遠地區儲水桶將設無線傳訊監測儀，即時回傳剩餘水位高度；此外，除了集集淨水場、嘉和淨水場等32處工業載水點，將再新增東勢營運所、新政路330號前消防栓、南投第一淨水場等3處載水點，供消防、醫療及學校用水，將整備30部水車定時補水及處理用戶緊急送水服務。

因應抗旱，台中市經發局也宣布，4月6日水情轉紅燈後，台中將以國道一號東、西兩側區分為兩區，輪流限水。國道一號東側為甲區，西側為乙區；甲區停水時間為週二零時至週三午夜12時，包含國道一號以東的潭子、大雅、西屯、烏日（大里溪以北區域），以及北屯、東區、南區、西區、北區、中區、大里、太平全區。

乙區停水時間為週四零時至週五午夜12時，包含國道1號以西的潭子、大雅、西屯、南屯、烏日，大甲區（鐵路以東區域）、清水區8里（海濱、中社、槺榔、武鹿、秀水、西社、南社、清水），以及沙鹿、梧棲、龍井、后里、外埔全區。

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