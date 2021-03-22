F-5E再出事！羅尚樺殉職　朱冠甍母曾痛哭：希望兒子是最後一個

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F-5E戰機又出事了！2架F-5E戰機於22日下午3時許進行例行訓練任務，疑似在空中擦撞，於屏東外海1.4浬雷達光點消失，機上各1人羅尚樺和潘穎諄都跳傘逃生，羅尚樺已尋獲但送醫後宣告不治，潘穎諄仍失蹤。去年才發生F-5E墜海，當時失事的上慰飛官朱冠甍母親才說，希望兒子是最後一個。

▲墜海F5E戰機座椅。（圖／國搜中心提供）

空軍台東志航基地於去年10月29日發生F-5E戰鬥機墜海起火意外，當時年僅29歲的飛行員朱冠甍執行任務時因發動機故障，緊急彈跳座椅逃生，但因頭部受猛烈撞擊不幸殉職，留下母親與妻小。

▲朱冠甍。（圖／翻攝自朱冠甍臉書）



當時，朱冠甍母親出面痛哭，透露兒子曾說「F-5E早晚會出事」，希望兒子是最後一個，「今天這個責任他扛了，我的兒子很爭氣，但是軍方又給我什麼？」

時任國防部長嚴德發在事發後赴台東慰問家屬，對於朱冠甍不幸殉職，他受訪時數度哽咽，承諾將在3年內，將台東志航基地F-5系列教練機全數汰換。

▲羅尚樺。（圖／翻攝臉書）



未料，才過5個月，F-5E再度出事，國搜中心表示，下午2時30分，空軍F-5E戰鬥機於4架台東志航基地起飛執行訓練任務，3時6分，其中2架F-5E（各1名駕駛）疑似空中擦撞墜海，雷達光點消失，地點在屏東牡丹鄉岸際旭海漁港距岸1.4浬海域處，3時22分，事發後國防部派黑鷹搜救機及海巡船艇、台東、屏東消防岸際搜尋。

▲羅尚樺上尉(左)、潘穎諄上尉(右)。（圖／翻攝當事人臉書）



2名飛官為28歲的上尉潘穎諄（機號5286），以及年約26歲的中尉羅尚樺（機號5287），據了解，2名飛官才剛新婚不久，其中一人才剛登記不到一個月，不料卻發生墜機意外。根據稍早消息，羅尚樺已經尋獲，被尋獲時已經失去生命跡象，經緊急送往台東馬偕醫院搶救後，仍於傍晚5時45分不幸宣告不治。另外，上尉潘穎諄失蹤持續搜尋中。

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