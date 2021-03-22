2架F-5E擦撞釀1死1失蹤　空軍司令部：懇請國人祈福集氣

▲兩飛官羅尚樺上尉(左)、潘穎諄上尉(右)。（圖／翻攝當事人臉書）



記者黃巈禾／台北報導

台東志航基地2架F-5E戰鬥機，22日下午3時20分疑似在空中擦撞，雷達光點於屏東外海1.4浬消失，造成1名飛官殉職，另1名飛官失聯。對此，空軍司令部懇請國人持續祈福集氣。

空軍司令部22日表示，臺東基地F-5E戰機一批四架，下午2時30分時起飛執行例行訓練，3時6分於屏東縣牡丹鄉外海，2號機飛行官羅尚樺中尉及4號機飛行官潘穎諄上尉疑似發生擦撞，4時41分羅尚樺獲救吊掛，5時5分降落臺東基地轉送馬偕醫院救護，空軍刻正積極搜救潘員，懇請國人持續祈福集氣。

▲飛官羅尚樺。（圖／翻攝臉書）



2名飛官為28歲的上尉潘穎諄（機號5286），以及年約26歲的中尉羅尚樺（機號5287）。2名飛官才剛新婚不久，其中一人才剛登記不到一個月，不料卻發生墜機意外。羅尚樺被尋獲時已經失去生命跡象，送醫後仍宣告不治，而上尉潘穎諄失蹤持續搜尋中。

另外，空軍司令部晚間7點召開記者會針對F-5E失事進行初步說明，由空軍參謀長黃志偉中將主持。

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