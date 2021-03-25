1人輕微頭暈、體溫升高！　北市3天共730名醫護接種AZ疫苗

▲柯文哲22日赴和平醫院視察施打狀況，並慰問一線工作人員。（圖／台北市政府提供）

記者袁茵／台北報導

牛津AZ疫苗22日開放施打，由於國外傳出施打後身體出現副作用等消息，引發部分民眾擔憂，而行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中則帶頭施打、安定人心。台北市政府衛生局疾病管制科長余燦華表示，北市截至24日已有730名醫護人員接種AZ疫苗，僅1人出現輕微不良反應，不過24日已經改善。

余燦華25日下午接受電訪時指出，台北市一共收到7100劑AZ疫苗，其中1300劑是24日分配給新增2家接種醫院三軍總醫院、馬偕紀念醫院，不過該2家醫院25日才規劃施打疫苗。

余燦華表示，截至24日為止，已有730名第一線醫護人員接種疫苗，目前僅1人於22日接種疫苗後，通報有輕微的不良反應，出現頭暈、頭痛、上臂疼痛、血壓與體溫稍微變高等症狀；不過24日再度追蹤時，已經只剩下接種部位稍微紅腫等症狀，其他皆已改善。

由於AZ疫苗得施打2劑，中央規定2劑接種間格時間必須等8週以上，余燦華表示，第2劑疫苗施打時間，要再等中央的指示，看是現在收到的7100劑疫苗當第1劑施打，還是同一批已接種的醫護8週後再打一次。

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