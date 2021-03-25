北市僅2成醫護願接種AZ疫苗　柯文哲分析2因素：有其他更好的疫苗





▲台北市長柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

首批AZ疫苗22日起在全台57間醫院開打，為帶給民眾安心、安定作用，行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中當天一早就去醫院帶頭接種，不過台北市議員汪志冰表示，願接種AZ疫苗的北市醫護人員比例僅2成，意願低迷。對此，台北市長柯文哲25日回應，這可能有2個因素，第一個是也許有更好的疫苗，第二個則是因為台灣防疫成功，目前沒有一定壓力。

指揮中心最新統計指出，截至23日止全國已累計3218人接種，累積通報4件不良事件，其中22日共有1580人接種，23日接種人數為1638人，較前一日緩升58人。台北市方面於19日共收到58盒、5800劑疫苗，已送達9間醫院並已於22日開始施打；24日則會再收到1300劑並配送至三軍總醫院、馬偕紀念醫院，預計25日開始接種。

汪志冰調閱資料發現，上述11間醫院中有意願施打AZ疫苗的醫護人員為5816人，比例僅23.1%，而根據各醫院內部調查，除了和信治癌中心醫院有意願施打人數為525人，比例63.6%有超過5成以外，其餘10間有意願者皆無過半，其中台北醫學大學附設醫院施打者僅295人，比例11.5%更是所有醫院最低。

針對汪志冰提及北市醫護願接種AZ疫苗的意願僅2成，柯文哲25日與內湖里長座談時回應指出，主要是目前台灣沒有疫情，所以沒那麼急，不過他們都有在監控，現在國門要慢慢放寬，所以還是得小心。

話鋒一轉，柯文哲突然提到，他倒覺得中央也要知道大規模打疫苗計畫是怎樣，台灣2300萬人理論上是要全打，總共要4600萬支，但現在才11萬支，根本不夠，所以應該要讓大家很清楚知道，手頭上有多少疫苗，畢竟除非永遠鎖國，不然終究還是得打疫苗，「但問題是，要打也得要有疫苗可打。」

至於現在連醫護都不敢打，民眾會不會更不敢打AZ疫苗？柯文哲表示，這有2個因素，第一是也許有其他更好的疫苗，第二個是目前台灣防疫相當成功，沒有一定要打疫苗的壓力，但他強調，國門一開，還是得打疫苗。

▼北市議員爆北市醫護只有2成有意願接種AZ疫苗，柯文哲認為主要是有更好的疫苗及台灣防疫好沒有打疫苗的壓力。（圖／台北市政府提供）



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