　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

北市僅2成醫護願接種AZ疫苗　柯文哲分析2因素：有其他更好的疫苗

▲▼柯文哲堵訪。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市長柯文哲。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

首批AZ疫苗22日起在全台57間醫院開打，為帶給民眾安心、安定作用，行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中當天一早就去醫院帶頭接種，不過台北市議員汪志冰表示，願接種AZ疫苗的北市醫護人員比例僅2成，意願低迷。對此，台北市長柯文哲25日回應，這可能有2個因素，第一個是也許有更好的疫苗，第二個則是因為台灣防疫成功，目前沒有一定壓力。

指揮中心最新統計指出，截至23日止全國已累計3218人接種，累積通報4件不良事件，其中22日共有1580人接種，23日接種人數為1638人，較前一日緩升58人。台北市方面於19日共收到58盒、5800劑疫苗，已送達9間醫院並已於22日開始施打；24日則會再收到1300劑並配送至三軍總醫院、馬偕紀念醫院，預計25日開始接種。

汪志冰調閱資料發現，上述11間醫院中有意願施打AZ疫苗的醫護人員為5816人，比例僅23.1%，而根據各醫院內部調查，除了和信治癌中心醫院有意願施打人數為525人，比例63.6%有超過5成以外，其餘10間有意願者皆無過半，其中台北醫學大學附設醫院施打者僅295人，比例11.5%更是所有醫院最低。

針對汪志冰提及北市醫護願接種AZ疫苗的意願僅2成，柯文哲25日與內湖里長座談時回應指出，主要是目前台灣沒有疫情，所以沒那麼急，不過他們都有在監控，現在國門要慢慢放寬，所以還是得小心。

話鋒一轉，柯文哲突然提到，他倒覺得中央也要知道大規模打疫苗計畫是怎樣，台灣2300萬人理論上是要全打，總共要4600萬支，但現在才11萬支，根本不夠，所以應該要讓大家很清楚知道，手頭上有多少疫苗，畢竟除非永遠鎖國，不然終究還是得打疫苗，「但問題是，要打也得要有疫苗可打。」

至於現在連醫護都不敢打，民眾會不會更不敢打AZ疫苗？柯文哲表示，這有2個因素，第一是也許有其他更好的疫苗，第二個是目前台灣防疫相當成功，沒有一定要打疫苗的壓力，但他強調，國門一開，還是得打疫苗。

▼北市議員爆北市醫護只有2成有意願接種AZ疫苗，柯文哲認為主要是有更好的疫苗及台灣防疫好沒有打疫苗的壓力。（圖／台北市政府提供）

▲▼柯文哲市長赴和平醫院視察施打狀況並慰問一線工作人員。（圖／台北市政府提供）

其他人也看了這些新聞...

快訊／有信心　蔡英文、賴清德願意施打「國產疫苗」
蘇貞昌施打AZ疫苗照片曝光　5張現場圖破除「假針」傳言　
►快訊／蘇貞昌手比「OK」　陳時中陪同進台大施打AZ疫苗

更多熱門新聞...

亞東醫院AZ疫苗開打　醫護響應：不打疫苗疫情就沒有結束的一天
亞東院長林芳郁打新北第一針　侯友宜：4900人登記第一波施打
中央只准新北4家醫院開打　侯友宜：光分配給醫護的量劑都不足

振興一下我們的美麗

ET快訊
惡意付費程式藏App Store！7種應用程式下載前注意
長榮貨輪卡運河會被多國求償？　內行指1關鍵：反而可以開口討
台南狠男追離婚女被拒　想同歸於盡竟把女方媽媽殺死
長榮貨輪整艘偏掉卡住蘇伊士運河！船長親曝關鍵原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

AIT：支持美台企業在半導體供應鏈合作　列優先工作目標

空軍：兩戰機撞擊時曾發出3秒信號　F-5機身沒有定標機搜救難度增

陳建仁出席「台捷論壇」分享抗疫經驗　揭國際防疫成功必須要件

數位發展部最快1年內掛牌　聚焦資安、數位經濟、數位轉型

北市僅2成醫護願接種AZ疫苗　柯文哲分析2因素：有其他更好的疫苗

F-5E飛官朱冠甍因「機械故障」殉職　空軍：僅是初步研判

政院首波組改拍板　增設數位發展部、科技部改制國科會

帛琉總統28日抵台舉行國際記者會　將與蔡英文、蘇貞昌晚宴

33萬人受惠！登記有案事業單位勞工「全納保」　蘇貞昌：給勞工最大禮物

北市僅23.1％醫護願打AZ疫苗　汪志冰酸蔡政府「大費周章搞大內宣」

鳳梨評邱薇而「適合當老婆」...薔薔像女友　宣布不上通告道別：最後一次見面了！

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

《創造營》利路修看學員離開「趁機想跑」ＸＤ　一聽「粉絲破百萬」臉垮了：放過我，我害怕

林依晨.張孝全《18歲的約定》19年後再合體　拍劉若英MV再見對方「很吸引人！」

酒國昆凌收7千萬豪宅1300萬聘金 放棄百萬月薪！5月帶球嫁男公關

貪快惹禍！婦人跨雙黃線過馬路　騎士擦撞雙倒地怒飆：衝沙啦！

宥勝第一次養寵物「直接領養3隻貓！」　全家只有他過敏...女兒：你回家戴口罩

So Red女生登《玩很大》全賴床叫不醒　音樂超大聲繼續睡...李玖哲傻眼「起來！！」

呆萌國中生 「二壘妹」開球爆紅 4年後辣照曝...網驚呆：變好大

AIT：支持美台企業在半導體供應鏈合作　列優先工作目標

空軍：兩戰機撞擊時曾發出3秒信號　F-5機身沒有定標機搜救難度增

陳建仁出席「台捷論壇」分享抗疫經驗　揭國際防疫成功必須要件

數位發展部最快1年內掛牌　聚焦資安、數位經濟、數位轉型

北市僅2成醫護願接種AZ疫苗　柯文哲分析2因素：有其他更好的疫苗

F-5E飛官朱冠甍因「機械故障」殉職　空軍：僅是初步研判

政院首波組改拍板　增設數位發展部、科技部改制國科會

帛琉總統28日抵台舉行國際記者會　將與蔡英文、蘇貞昌晚宴

33萬人受惠！登記有案事業單位勞工「全納保」　蘇貞昌：給勞工最大禮物

北市僅23.1％醫護願打AZ疫苗　汪志冰酸蔡政府「大費周章搞大內宣」

特斯拉車內鏡頭會拍你開車、回傳影片　消費者報告：恐侵犯隱私

保時捷沒位停！天兵車主擠進「好市多限定區」　網罵到一半全跪了

獨／「厭世越南妻」笑臉照曝光！　公公曝越南相處怒批：全都是演的

動團抗議「原民使用傳統狩獵不受限」　籲不該有任何身份例外

防毒品再犯！高雄2地檢署建立防制聯繫平台　建立戒癮治療標準

快訊／竹北知名賣場「年輕女5F墜落馬路」當場死亡！警調查身分中

44歲米倉涼子近照狀態驚人！　頂「防腐劑顏值」帶貨FENDI法棍包

黃金雞湯甘甜、有層次！隱身台北巷弄拉麵店　嫩雞叉燒飯一吃上癮

補教師返台4個月驗出陽性成「國內最久確診個案」　擴大匡列接觸者

獨／落跑越南妻「口紅塗衛生棉」拒行房：月經來！他翻垃圾驚覺被騙

84歲剖蚵嬤意外撞柱向後摔　駝背竟神奇痊癒醫生看傻眼

政治熱門新聞

丁允恭逼墮胎後消失5天！Y女哭爆：被架在手術台

丁允恭妻出示「34萬匯款紀錄」打臉Y女說謊　拿來幹嘛她自己最明白

飛官朱冠甍殉職　空軍證實：主因機械故障

Y女淚訴被上銬墮胎！丁允恭妻嗆「在密醫時代？」

國民黨疑凍結「F-5E彈射椅」預算挨轟　游淑慧：民進黨有編嗎？

總統府副秘書長李俊俋批國民黨操作疫苗：扯後腿招數根本複製貼上

王定宇、顏若芳「同居扯分租」　直擊打臉畫面全曝光

高壯男OUT？　陳玉珍開男友條件

國軍42人啟動「水下搜救」尋潘穎諄　這些人也還沒回家...

丁允恭遭撤職　Y女哽咽：判決很不公平

4人以下公司強制納保！勞工職災保險法明拍板 「失能」最高領70%

快訊／制裁第二彈？立委爆：大陸今起禁止台灣「鳳梨酥」進口

獨／鳳梨酥遭禁　糕餅業者曝LINE對話：小三通一過來就要被扣貨

馮世寬穿飛行服現身立院：讓我想起年輕時掩護RF-104G戰機偵照

更多熱門

相關新聞

醫護打AZ心悸過敏　指揮中心說明

醫護打AZ心悸過敏　指揮中心說明

中央流行疫情指揮中心今（25）日下午2時召開臨時記者會，由發言人莊人祥說明疫情與防治作為。國內傳出北部一名醫護人員接種疫苗後出現過敏反應住進加護病房，相關後續預期將於記者會中說明。

1.5小時同時完成90人抗體測試　台塑生醫新技術通過核准上市

1.5小時同時完成90人抗體測試　台塑生醫新技術通過核准上市

北市醫護願接種疫苗僅2成　她怒酸蔡政府

北市醫護願接種疫苗僅2成　她怒酸蔡政府

北市水較便宜？柯文哲：可一樣標準

北市水較便宜？柯文哲：可一樣標準

印度暫緩AZ疫苗出口　現雙重突變病毒

印度暫緩AZ疫苗出口　現雙重突變病毒

關鍵字：

柯文哲台北市北市疫苗新冠肺炎

讀者迴響

熱門新聞

正妹PO「孫生私訊搭訕截圖」公審！本尊反擊了

越南老婆「厭世臉」落跑　台男癡情等她回來

KTV慶生撒冥紙　4人穿麻衣跪地上爬！

長榮貨輪堵蘇伊士運河　內行人：船長不用跑了

薔薔「胸前兩點」走光！鳳梨臉紅起生理反應

身分證拿來！「中3碼」玩劍湖山99元

建中生尋妹…連戰子幫忙　尋獲已成屍

獨／張鮭魚之夢不忍了　要漢來海港、福勝亭道歉

媽媽過世！2.7公克肉球喝奶求生

小姨子偷情姊夫！玩膩提分手慘遭殺害亡

福原愛被親媽氣炸…打電話給江宏傑

驚覺被劈腿！她衝教室連甩「三秒男」3巴掌

彰化超狂名店「要買才能進來」！在地人揪團朝聖

福原愛媽「沒立場待江家了」返日有原因！

雞排店貼霸氣公告！全網笑翻

更多

最夯影音

更多
鳳梨評邱薇而「適合當老婆」...薔薔像女友　宣布不上通告道別：最後一次見面了！

鳳梨評邱薇而「適合當老婆」...薔薔像女友　宣布不上通告道別：最後一次見面了！
白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

白車上學時段硬闖校門班馬線！　無視提醒手勢加速衝...學生驚逃

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

待轉區客滿！騎士停格子外遭撞　轎車駕駛怒要求讓開：我有路權

《創造營》利路修看學員離開「趁機想跑」ＸＤ　一聽「粉絲破百萬」臉垮了：放過我，我害怕

《創造營》利路修看學員離開「趁機想跑」ＸＤ　一聽「粉絲破百萬」臉垮了：放過我，我害怕

林依晨.張孝全《18歲的約定》19年後再合體　拍劉若英MV再見對方「很吸引人！」

林依晨.張孝全《18歲的約定》19年後再合體　拍劉若英MV再見對方「很吸引人！」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面