兩架F-5E調整隊形擦撞　空軍：1彈射椅彈出、無線電未呼叫

記者黃巈禾／台北報導

台東志航基地2架F-5E22日下午3時20分疑似在空中擦撞，雷達光點於屏東外海1.4浬消失，造成中尉飛官羅尚樺殉職，上尉飛官潘穎諄失聯。空軍司令部中將參謀長黃志偉晚間指出，2號機和4號機調整隊形時，1號機和3號機看到空中有碎片，並且有一具彈射座椅從飛機裡彈射出來。

國防部空軍司令部22日晚間舉行「F-5E飛機失事專案」記者會，出面報告者為空軍司令部中將參謀長黃志偉，與會的空軍司令部軍官另有6人，包括：上校戰訓處副處長江義誠、少將後勤處長林志宏、少將人軍處長陳啟清、少將通資處長徐智男、上校督察室副督察長姚重昱、上校飛安組副組長楊全文。

▲F5E戰機座椅。（圖／國搜中心提供）



對於兩架F-5E疑似擦撞墜海，黃志偉表示，因為有雲層覆蓋，四架飛機單機脫離，在沒有編對的情況下鑽雲到雲上，飛到9500英呎以上，在沒有雲層影響的情況下進行集合。

當時，2、4號機飛在最外側，受命交換隊形調整的時候，沒聽到無線電呼叫，但1號機和3號機同時看到空中有碎片，而且有一具彈射座椅從飛機裡彈射出來，因此判斷疑似發生空中擦撞，而無線電裡頭也沒有做相關或機械故障的呼叫。

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