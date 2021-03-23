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江啟臣質疑羅尚樺、朱冠甍死因類似　蘇貞昌坦言：沒看到去年報告

記者林銘翰／台北報導

空軍2架F-5E戰鬥機22日發生擦撞墜海意外，導致26歲中尉飛官羅尚樺不幸殉職，而另名飛官上尉潘穎諄則下落不明、生死未卜，國民黨立委江啟臣23日質疑，羅尚樺與去年不幸殉職的飛官朱冠甍死因類似，行政院長蘇貞昌則坦言，他還沒有看到去年事故的相關報告。

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 個人質詢 經濟組。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

蘇貞昌23日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。江啟臣質詢時表示，昨天兩架F-5E戰機失事令人難過及遺憾，去年10月同型戰機也發生事故，造成飛官朱冠甍殉職。

江啟臣指出，根據地檢署相驗結果，朱冠甍是因為頭部重創、導致顱內出血休克，而羅尚樺經過初步相驗，研判也是彈射導致頭部外傷顱內出血，並詢問去年的事故現在是否已經調查清楚。

蘇貞昌表示，每個飛行事故都要積極透過科學的方法調查，有關去年同型機的事故，他還沒有看到相關的報告。

江啟臣認為，如果是同樣原因，可以預防、避免就不應該再發生，請政府務必調查清楚，「每一位飛官的生命，絕對比飛機值錢、都是無價的」，事故的原因如果不查清楚，不光是對家屬無法交代，對未來的飛行安全、空防都會產生極大的漏洞。

對此，蘇貞昌則強調，確實要查清楚，如果是因為彈射機械問題造成，一定要立刻改進。

▼國民黨立委江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 個人質詢 經濟組 立委江啟臣 經濟部長王美花 國發會主委龔明鑫。（圖／記者屠惠剛攝）

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