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便當雞腿結拜！失蹤飛官兄弟「才送完滿月禮」喊話：阿諄趕快回來

記者楊漢聲、戴若涵／台東報導

台東空軍志航基地2架F-5E戰機22日下午3時06分疑似在變換隊形時發生擦撞墜海，造成機上飛官上尉潘穎諄失蹤、中尉羅尚樺殉職。目前國軍正全力尋找潘穎諄的下落，潘的鄭姓結拜兄弟22日陪同家屬到志航等待消息，23日受訪時忍淚表示，潘是非常樂觀開朗的人，2人約2、3星期前才碰面，「希望阿諄趕快回來」。

▲▼潘穎諄結拜兄弟鄭先生。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲潘穎諄結拜兄弟鄭先生透露2、3星期前2人才見面，一看到新聞便焦急不已狂打電話，但都沒人回應。（圖／記者楊漢聲翻攝）

潘穎諄的結拜兄弟鄭先生表示，他、潘穎諄以及另名同學就讀國中一年級時非常要好，3人看了電視劇之後突發奇想，拿起午餐便當內的雞腿「結拜」，奠定了他們17、18年來的友情。

▲失蹤飛官潘穎諄與同學要好。（圖／記者楊漢聲攝）

▲失蹤飛官潘穎諄與好友以一根雞腿結拜。（圖／記者楊漢聲翻攝）

鄭先生透露，潘穎諄是一個非常樂觀、開朗的人，做任何事情都十分積極，也樂於幫助他人，由於潘穎諄的年紀較大，潘穎諄出門時還會堅持買單，還耳提面命希望他不要學壞。

鄭先生強忍擔憂的淚水提到，最近一次和潘穎諄見面是在2、3個星期前，當時他到潘家送滿月禮給潘剛出生的兒子，由於潘穎諄忙著顧小孩，2人沒辦法多聊，22日他聽到消息後，感到不敢置信，不斷打電話給潘穎諄，但手機都是關機狀態，他只好陪著潘父前往志航基地內等消息，懇切喊話「希望阿諄趕快回來。」

▲飛官潘穎諄。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲▼飛官潘穎諄。（圖／翻攝自當事人臉書，下同）

▲▼F-5E戰鬥機擦撞，空軍飛官潘穎諄。（圖／翻攝臉書）

▲▼F-5E墜海，搜救人員在岸際發現疑似油箱隔熱海綿。（圖／記者地方中心翻攝）

▲▼搜救人員23日下午發現疑似油箱隔熱海綿。（圖／地方中心翻攝）

▲▼ 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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