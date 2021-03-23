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蘇貞昌：立刻換發F5彈射椅　「再多的錢都要保護飛官安全」

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 個人質詢 經濟組。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌赴立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

空軍兩架F-5E戰鬥機22日於訓練時發生擦撞，造成中尉飛官羅尚樺殉職，上尉潘穎諄仍下落不明，羅尚樺初步死因判為戰鬥機彈射時，造成頭部外傷、顱內出血，導致中樞神經休克。國民黨立委馬文君23日質詢時，質疑為何6億元要等到年底才做，蘇貞昌則強調，只要有需要，再多的錢都要保護飛官安全，並表示「這個錢已經核定，會立刻換發。」

馬文君表示，距離朱冠甍發生意外僅145天，上次意外很明顯是因機件故障，這次事故則還在釐清，對於羅尚樺中尉的死因，初步研判是戰績彈射過程中，頭部撞擊造成顱內出血，與朱冠甍的死因幾乎雷同，政府有什麼因應作為？

蘇貞昌回應，昨天事故是否為碰撞，以及飛官殉職是因為彈出時碰撞或是墜海時碰撞等，都要等調查報告出來才知道，蘇並表示，F-5E確實是非常久的飛機，事故一發生已全部停飛檢查，「這批飛機未來會在適當時間汰除。」

馬文君質疑，去年事故後也是馬上停飛，但復飛才不到兩個月又出事，當時做好彌補了嗎？空軍表示將花6億預算進行彈射座椅更換，「6億很難嗎？」

▲▼F-5E戰機,F-5E。（圖／美聯社）

▲F-5E戰機。（圖／美聯社）

馬文君表示，去年事故很明顯是彈射椅有問題，現在連6億元都要等到年底才要做，當家屬把年輕的孩子送交給國家，他們要的不是任職時宣傳多英勇，也不是意外死後大家給他什麼殊榮，而是國家能好好照顧他們，尤其三個月前，朱冠甍母親才說過，兒子曾說F-5E遲早會出事，「現在都出事了，6億元還是籌不出來嗎？」

蘇貞昌強調，「只要有需要，不要說6億，再多的錢都要保護飛官安全」。馬文君說，光是鳳梨被中國禁止進口，政府馬上籌措出10億補助，希望對於飛行安全 ，尤其針對F-5E老舊機型，勇鷹號要3年後才能遞補上來，認為該花的錢要趕快花。對此，蘇貞昌則回應，「不用籌措，這個錢已經核定，會立刻換發。」

對於外界質疑何時汰換F5彈射椅，空軍參謀長黃志偉22日晚間出面召開記者會時也表示，去年就把相關需求和預算計畫報到國防部，也找到可以不需要做修改，就可以裝在F-5的先進彈射椅，目前進度是國防部已經核准相關計畫，希望這個月就能把所有計畫完成。

空軍後勤處長林志宏也表示，空軍規劃採用世界最先進的馬丁貝克公司（Martin-Baker Aircraft Co. Ltd.）產品「Mk16」彈射椅，相關預算還在評估當中，目前F-5有汰除規劃，會將新的彈射椅放在F-5上面，後續會進行妥善運用在其他飛機種。

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