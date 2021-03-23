三軍聯訓指揮官證實：岸邊尋獲空軍頭盔

▲2飛官落海，警方22日尋獲傘具連座椅。（資料照／國搜中心提供）。

政治中心／台北報導

台東空軍志航基地2架F-5E戰機22日於訓練時發生擦撞，26歲中尉飛官羅尚樺因逃生時座椅彈射，導致頭部外傷顱內出血死亡；上尉飛官潘穎諄則失聯，搜救人員仍不間斷持續尋找。23日下午，三軍聯訓指揮官張明德證實，在岸邊找到一個空軍頭盔，但是無法證實是屬於羅尚樺或是潘穎諄所有。

另外，23日軍方先是在岸際邊發現軍靴及部分機體殘骸，而更早前，搜救人員在距離旭海漁港南方約15公里處的屏東南仁港附近沙灘，發現疑似大片戰機殘骸。

▼搜救人員發現疑似F-5E戰機殘骸。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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