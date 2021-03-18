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寶二水庫剩9.9% ！大新竹供水「瀕臨供5停2」　開源3箭齊發籲節水

▲寶二水庫。（圖／新竹縣政府提供）
▲寶二水量剩9.9%，新竹縣市長共同呼籲企業、廠商及民生都要節約用水，全民共同抗旱。 （圖／新竹縣政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

最近台灣水情嚴峻，各地水庫拉警報，新竹縣市恐將面臨「供5停2」的紅燈期。為因應缺水持續惡化，新竹縣市於今日分別召開抗旱應變會議及抗旱演練，新竹縣市長共同呼籲企業、廠商及民生都要節約用水，全民共同抗旱。

新竹縣長楊文科指出，因應水情嚴峻，中央北水南送、開放鑿井等調度措施，讓新竹目前為止仍能苦撐，但未來恐進入「供5停2」的措施，新竹縣將在本月底演練，做好抗旱整備。

▲寶二水庫。（圖／新竹縣政府提供）

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▲今日寶二水庫的儲水量僅剩9.9%，未來大新竹恐面臨「供5停2」紅燈期。

楊文科說，在開源方面，新竹縣向中央提出建議興建寶山第三水庫和鳳山溪設攔河堰取水的長期措施，水利署也將評估研議。另外在節流方面，新竹縣全面要求企業廠商全力節水、提高廢水回收利用，同時呼籲民眾節約用水，相信在大家同心努力下，可以度過這次缺水難關。他特別利用視察寶二水庫機會，與地方鄉親仕紳一起祈雨，希望早日降雨，解除旱象。

新竹市府18日也召開抗旱應變中心，林智堅市長於會議中表示，去年是台灣56年來第一次無颱風入境，也是竹竹苗地區首次進入全天減壓供水狀況，今日大新竹地區主要水源寶二水庫蓄水量僅9.9%、寶山水庫蓄水量僅21%，根據天氣預報，將來水量也是正常偏少，水情相當嚴峻。

目前已經實施的抗旱措施包括：桃園新竹北水南調工程，目前每日可提供20萬噸水源，66天完成南寮緊急海淡設施，每日可供水1.3萬噸，另也在客雅水資源回收中心設置「RO級移動式淨水」循環利用水源。

面對即將來臨的「供5停2」紅燈期，林智堅也訂出「企業節水10%、民生節水5%」為目標，並將訂定相關獎勵機制，鼓勵企業與民眾完成目標。另外，除了開源，市府也要求各局處與工程單位落實節流，包括公共工程須使用回收水、各廳舍節約用水，並暫停公立游泳池服務。

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