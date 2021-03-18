周鮭魚丼飯現身竹科實中！臉書秀假單「看醫生」　同學秒抓包

▲竹科實驗中學的老師貼出鮭魚請假單，引起話題。（圖／翻攝《國立竹科實中官方FB（竹科）》社團，下同）



記者陳凱力／新竹報導

鮭魚之亂繼續延燒，首日活動吸引全台近百人改名「鮭魚」，引起話題，壽司業者也被網友推是最成功的行銷手法。新竹一所高中就有生輔組長在臉書社團貼出「鮭魚」的請假單，引起網友討論。

國立竹科實驗中學的社團中出現一張「鮭魚請假單」，一名高中部一年級「周鮭魚丼飯」於3月17日下午3點，因為「看醫生」而填寫假單外出。沒想到一樓的留言「高中部學生給國中部導師蓋章？！ 退回！！！」就讓假單露了餡，原來，假單純粹只是「參考範例」，並非真的有同學改名「周鮭魚丼飯」。

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▲校方回應，假單只是參考範例，並非真實。

不過貼文一出還是引起網友kuso「這張是請假去吃壽司的嗎？」、「這是準備去鮭魚吃到飽」，原po周組長妙回「感覺是去戶政事務所改名字的」，顯見鮭魚話題在校園中也掀起一股討論。

實驗中學也回應，這張假單其實是一張「範例」，學校並無「周鮭魚丼飯」同學，因為鮭魚話題引起大家關注，因此周組長也跟風搭上話題，目的是希望吸引同學眼球，讓大家熟記請假規則。

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