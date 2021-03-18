　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

周鮭魚丼飯現身竹科實中！臉書秀假單「看醫生」　同學秒抓包

▲新竹高一生「周鮭魚丼飯」臉書秀假單　網笑：請假吃壽司？。（圖／翻攝臉書《國立竹科實中官方FB（竹科）》社團）

▲竹科實驗中學的老師貼出鮭魚請假單，引起話題。（圖／翻攝《國立竹科實中官方FB（竹科）》社團，下同）

記者陳凱力／新竹報導

鮭魚之亂繼續延燒，首日活動吸引全台近百人改名「鮭魚」，引起話題，壽司業者也被網友推是最成功的行銷手法。新竹一所高中就有生輔組長在臉書社團貼出「鮭魚」的請假單，引起網友討論。

國立竹科實驗中學的社團中出現一張「鮭魚請假單」，一名高中部一年級「周鮭魚丼飯」於3月17日下午3點，因為「看醫生」而填寫假單外出。沒想到一樓的留言「高中部學生給國中部導師蓋章？！ 退回！！！」就讓假單露了餡，原來，假單純粹只是「參考範例」，並非真的有同學改名「周鮭魚丼飯」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲新竹高一生「周鮭魚丼飯」臉書秀假單　網笑：請假吃壽司？。（圖／翻攝臉書《國立竹科實中官方FB（竹科）》社團）

▲校方回應，假單只是參考範例，並非真實。

不過貼文一出還是引起網友kuso「這張是請假去吃壽司的嗎？」、「這是準備去鮭魚吃到飽」，原po周組長妙回「感覺是去戶政事務所改名字的」，顯見鮭魚話題在校園中也掀起一股討論。

實驗中學也回應，這張假單其實是一張「範例」，學校並無「周鮭魚丼飯」同學，因為鮭魚話題引起大家關注，因此周組長也跟風搭上話題，目的是希望吸引同學眼球，讓大家熟記請假規則。

►髮油始祖「摩洛哥優油」大加小 千元有找

►新竹壽司郎捕獲野生「o鮭魚」　他瞞父母改名：吃完就改回

►帳單催繳變綁票案主謀　新竹婦接一通電話2千萬棺材本全飛了

►藍鵲圖騰遭剽竊！阿里山鄉長喊「中計」　設計師還原時序始末

►博美狗遭追咬…主人怒求償22萬　「沒繫牽繩是主因」法官判免賠

ET快訊
「壽司郎一餐破1萬2」明細曝光　吃完還抽號碼！店員結帳笑了
快訊／高雄男砍同居女友再自殺　窗外驚見血瀑布
強度升級！冷氣團恐報到　大變天轉雨時間曝
震撼！詹雅雯確診帕金森氏症　「左腦萎縮」暴瘦8公斤

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

全台瘋改名狂吃鮭魚壽司！腸胃醫師警告：這3種人千萬別跟風

下一個旅遊泡泡？　陳時中：新加坡已單方開放、我方研議中

立委曝遊覽車「最危險的位置」在這！林佳龍坦言：盡量不坐那

乾隆改名「愛新覺羅・弘歷鮭魚」　故宮小編搭時事網笑瘋！

「壽司郎一餐破1萬2」明細曝光　鮭魚吃完還抽號碼！店員結帳笑了

「寵妻狂魔」請舉手！這四個星座男根本寵到無極限　天天都是情人節

UberEats爆出接單神器！外掛一開「不到10秒就來」　1hr可跑6單

快訊／強度升級！冷氣團恐報到　大變天轉雨時間曝

到故宮看展覽「不能蹲」？家長陪小孩傻眼　吳密察回應了

北韓參戰鮭魚之亂！半官方粉專：我們不用改名就吃免錢

波妞生日圓夢扮公主...賈靜雯虧：她不適合！　爆懷第四胎崩潰喊「放過我好嗎」

遊覽車過彎後突加速乘客噴飛亡　初步鑑識結果：剎車沒有咬死！

鮭魚男大生是他！一早改名11點準時衝壽司郎　2天4餐吃爆

白俄16歲正妹「首選來台」當模特　讚台灣便當好吃：曾經救了我

Selina認「有弟弟追求」慌：不知怎麼開始..　還沒時間約會「拍到在床上我也不認！」

外送100元「燙青菜」倒出僅1小坨 消費者傻眼...闆娘喊：菜會縮水！

比熊犬偷溜出門「小貨車惡意輾過」　吐血身亡...飼主怒報警：跟狗道歉！

《上流》珍妮狠甩河恩星巴掌太解氣！　千書真又動情前夫..朱丹泰出奧步衝康她

為吃免費壽司掀集體改名熱潮！內政部：記住次數免成終身「鮭魚」

台灣老婆快看！Super Junior土味情話來了　東海.銀赫.神童PK…圭賢吐槽：肉麻ＸＤ

全台瘋改名狂吃鮭魚壽司！腸胃醫師警告：這3種人千萬別跟風

下一個旅遊泡泡？　陳時中：新加坡已單方開放、我方研議中

立委曝遊覽車「最危險的位置」在這！林佳龍坦言：盡量不坐那

乾隆改名「愛新覺羅・弘歷鮭魚」　故宮小編搭時事網笑瘋！

「壽司郎一餐破1萬2」明細曝光　鮭魚吃完還抽號碼！店員結帳笑了

「寵妻狂魔」請舉手！這四個星座男根本寵到無極限　天天都是情人節

UberEats爆出接單神器！外掛一開「不到10秒就來」　1hr可跑6單

快訊／強度升級！冷氣團恐報到　大變天轉雨時間曝

到故宮看展覽「不能蹲」？家長陪小孩傻眼　吳密察回應了

北韓參戰鮭魚之亂！半官方粉專：我們不用改名就吃免錢

「叛逆白柴」顧吃手！　3汪同款表情瞇眼合照：又是你不合群

1天暴增21人！北市全12區「都有鮭魚先生小姐」　大安8人數量最多

「義享天地」將開幕　不畏漢神挑戰首年百億營收

中國大使竟施壓法國議員訪台行　外交部：戰狼外交無法被接受

美韓完成《SMA協定》草簽！南韓負擔軍費調漲13.9%...2個月後生效

孫罹罕見裘馨型肌肉失養症...嬤靠老人年金照顧陷困境　警送暖

24歲人妻瘋跑趴！懷孕忘記誰是孩子爸　酒店產嬰掐死：不能影響我

親子餐廳為了活下去！　1店面分出5間「影子餐廳」

整理貓咪舊照片　媽轉頭見「熟悉燦笑」瞬間淚目：妳是Vodka嗎？

甜美星座專家控前夫外遇！新婚就有妹打來　律師自爆：編故事

生活熱門新聞

網紅吃6170元免錢壽司！狂照曝光

肯德基價格出包　8萬人半夜買爆

30→13°C變天回冬！吳德榮：最強一波

媽媽爆「你只剩1次」　他改名鮭魚GG了

預言「全台鮭魚之亂」結局　律師點名135人：怎麼辦？

今來9隻鮭魚！壽司郎店員崩潰對話

改名「楊亞太愛吃鮭魚鮑魚」！爽拿新手機

改名吃壽司CP值曝光！　還有人當起鮭魚黃牛

快訊／強度升級！冷氣團恐報到　大變天轉雨時間曝

改3次名只能實至名鮭？有特例可無限改

壽司郎「不誠懇被修理」　他曝台特殊社會現象：貪便宜

牛排外送小琉球！船公司公告收費

終極苦主現身！他秀「徐培根」：等34年了

北中南都出沒「鮭魚團」　網揭壽司郎1失算

更多熱門

相關新聞

「鮭魚」紅了　壽司郎臉綠了

「鮭魚」紅了　壽司郎臉綠了

這次的壽司行銷活動，全國竟然有135人願意為了兩天的免費鮭魚壽司而改名，實在令人匪夷所思。畢竟，never say never，往後還有其他的行銷活動，怎麼辦？要選，當然要選CP值最高的產品，改名兩天，能「賺」到的錢畢竟有限

改名「楊亞太愛吃鮭魚鮑魚」！爽拿新手機

改名「楊亞太愛吃鮭魚鮑魚」！爽拿新手機

快訊／單日全台186「鮭化」吃爆

快訊／單日全台186「鮭化」吃爆

鮭魚們秀身分證！他觀察出共同點網笑瘋

鮭魚們秀身分證！他觀察出共同點網笑瘋

終極苦主現身！他秀「徐培根」：等34年了

終極苦主現身！他秀「徐培根」：等34年了

關鍵字：

鮭魚壽司郎

讀者迴響

熱門新聞

吃酒店妹意外抓根！大哥下「封口令」打人

網紅吃6170元免錢壽司！狂照曝光

肯德基價格出包　8萬人半夜買爆

30→13°C變天回冬！吳德榮：最強一波

田中發現藍色蛋　他追查：又棄嬰

北市酒店丟自製炸藥　20歲男投案

媽媽爆「你只剩1次」　他改名鮭魚GG了

16歲少年大戰3人妻2hrs！　當場休克喪失性功能

預言「全台鮭魚之亂」結局　律師點名135人：怎麼辦？

震撼！金曲歌后確診帕金森氏症「左腦中度萎縮」

地表最強阿嬤！　10年還債600億元

萬元潮鞋當脫鞋穿　警衛阿伯：來賺BMW重機油錢

「億級男星」0偽裝嗑水煎包！

今來9隻鮭魚！壽司郎店員崩潰對話

開門4小時28名「鮭魚」吃爆壽司郎

更多

最夯影音

更多
波妞生日圓夢扮公主...賈靜雯虧：她不適合！　爆懷第四胎崩潰喊「放過我好嗎」

波妞生日圓夢扮公主...賈靜雯虧：她不適合！　爆懷第四胎崩潰喊「放過我好嗎」
遊覽車過彎後突加速乘客噴飛亡　初步鑑識結果：剎車沒有咬死！

遊覽車過彎後突加速乘客噴飛亡　初步鑑識結果：剎車沒有咬死！

鮭魚男大生是他！一早改名11點準時衝壽司郎　2天4餐吃爆

鮭魚男大生是他！一早改名11點準時衝壽司郎　2天4餐吃爆

白俄16歲正妹「首選來台」當模特　讚台灣便當好吃：曾經救了我

白俄16歲正妹「首選來台」當模特　讚台灣便當好吃：曾經救了我

Selina認「有弟弟追求」慌：不知怎麼開始..　還沒時間約會「拍到在床上我也不認！」

Selina認「有弟弟追求」慌：不知怎麼開始..　還沒時間約會「拍到在床上我也不認！」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面