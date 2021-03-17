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新竹壽司郎捕獲野生「o鮭魚」　他瞞父母改名：吃完就改回

記者陳凱力／新竹報導

日本知名連鎖迴轉壽司「壽司郎」主打3月17日、18日，只要名字有「ㄍㄨㄟ」、「ㄩˊ」諧音可享優惠，若是與「鮭魚」同音同字，則可最多6人同桌免費，活動意外獲得廣大「響應」，有不少民眾為了吃免費壽司而前往改名，其中還有年輕人瞞著家裡先斬後奏，同行友人說，只是一時興起，吃完就會去改回來。新竹縣市截至目前共有5人前往改名，除了常見的「o鮭魚」、「oo大鮭魚」，另有16個字的超長「智波鮭魚」申請改名。

▲新竹高中生改名吃壽司　要挑貴的吃！家裡不知道…吃完快改回。（圖／記者陳凱力攝）

▲壽司郎、鮭魚。（圖／台灣壽司郎提供）

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▲壽司郎推出「愛的迴鮭，尋人啟事」活動。（圖／壽司郎提供）

知名壽司業者「壽司郎」推出「愛的迴鮭，尋人啟事」活動，於3月17日、18日，消費者名字中，只要有「ㄍㄨㄟ」、「ㄩˊ」其中1字諧音即可9折優惠，若2字同音，可享5折優惠，若與「鮭魚」同音同字，則可最多6人同桌免費。

新竹網友「洪鮭魚」在臉書號召揪團吃，連續2天分別各開4場揪團吃，獲得廣大迴響，記者今日在現場並未等到「洪鮭魚」現身，「洪鮭魚」透過臉書回應，想低調和朋友用餐，拒絕受訪。

▲▼壽司郎哭哭！3男大生秒改名「鮭魚」　他揪團免費吃：留言就抽名額。（圖／翻攝臉書）

▲知名餐廳壽司郎推出「愛的迴鮭，尋人啟事」活動，引來網友改名吃免費大餐。（圖／翻攝網路）

「洪鮭魚」雖未露臉，但記者在現場也補捉到另一尾野生「o鮭魚」，一臉稚嫩的他因為好玩，昨晚和同學聊一聊後一時興起去改名，今天揪同學一起前往用餐。「o鮭魚」的同行同學說，今天只打算發揮日常實力，沒有特別空腹前往，但是會從80元以上的壽司開始下手，專挑貴的吃，預計今天吃一餐，明天再來吃一次。不過因為改名是先斬後奏，家裡人並不知道，所以吃完就會趕快去改回來。

新竹縣市今日統計共5人前往改名，其中有常見的「o鮭魚」、「oo大鮭魚」，還有一位超長16個字的「…智波鮭魚」。

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