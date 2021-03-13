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竹縣徵收保管金高達6.2億　「田僑仔」可能就是你：不領充公！

▲竹縣徵收保管金高達6.2億　翻身「田僑仔」可能就是你。（圖／記者陳凱力翻攝）
▲新竹縣政府地政處統計，截至110年2月，新竹縣政府保管的未受領徵收補償共計1536筆、金額高達6億2552萬元。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

根據新竹縣政府地政處統計，截至110年2月，新竹縣政府保管的未受領徵收補償共計1536筆、金額高達6億2552萬元，縣府提醒，收到徵收補償費保管通知15年內，務必檢具相關證明文件向縣府地政處申請領取，以免損失自身權益。

根據民國89年公布施行的土地徵收條例第26條規定，因受領遲延、拒絕受領或不能受領之補償費，應存入國庫專戶保管，並自通知送達發生效力之日起，逾15年未領取之補償費將歸屬國庫。

▲竹縣徵收保管金高達6.2億　翻身「田僑仔」可能就是你。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲土地徵收條例自89年公布施行，未受領之徵收補償費依規存入保管款，迄105年保管款陸續屆滿15年，未受領徵收補償費依規歸屬國庫。

地政處說明，徵收補償費遲未領取之原因有姓名、住址不全或因設定有抵押權，須抵押權人同意才可領取等因素外，多數是因土地所有權人(應受補償人)已死亡，繼承人間未達成協議，或繼承人太多，應檢附繼承文件資料手續繁瑣，甚或因補償費少，繼承人實際領到金額不多，而擱置未領取。

地政處表示，土地徵收條例自89年公布施行，未受領之徵收補償費依規存入保管款，迄105年保管款陸續屆滿15年，未受領徵收補償費依規歸屬國庫。縣府依內政部規定，於每年六月及十二月底清理專戶保管款，並依法應歸屬國庫之款項，繕造清冊送國庫經辦行辦理繳庫作業。統計105年12月起迄109年12月止，新竹縣政府陸續清理解繳國庫之保管款金額達3億2278萬餘元。

地政處近期已就110年度將屆滿15年之徵收補償保管款清理造冊，置於地政處網站，也將持續清查各年度保管期限即將屆滿之徵收補償費保管款資訊；民眾可至縣府地政處網站查詢(「新竹縣政府地政處/業務專區/徵收科/未受領補償費保管清冊」)。申辦繼承應備的文件，民眾可至「新竹縣政府地政處/一般徵收專區/文件下載」查詢下載利用。如對於徵收補償費領取有任何疑問，歡迎來電洽詢（新竹縣政府地政處徵收科：03-5518101#3381）。

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