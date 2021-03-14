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台中開第一槍！水情緊亮橘燈　中市府協調泳池業者縮短營業時間

▲苗栗縣3大水庫因乾旱嚴重，蓄水量都跌破2成，鯉魚潭水庫更是連「庫底草原」都出現了，影響整個大台中的民生用水。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲水情吃緊，大台中主要民生水源的苗栗縣鯉魚潭水庫，連「庫底草原」都出現了。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者李忠憲／台中報導

全台水情吃緊，台中市日前實施全日減壓供水，台中市運動局有鑑於水情燈號雖為橙燈但仍「超前部署」，將請游泳池相關業者配合，每天營業時間縮短，每周1至2天暫停開放，視情況發布；一旦進入紅燈就一律暫停開放，盼共體時艱，將珍貴的水留下。

台中市運動局本周已密集與公私立游泳池會商，研議日漸嚴峻的缺水危機要如何因應。經初步協調後已有共識。

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運動局表示，一旦水情燈號轉紅燈，公私立游泳池將立刻停止開放，轉為緊急供水使用。目前雖為橙燈階段，將請游泳池縮短每日開放時間，必要時每週擇一到二日作停止對外開放。.淋浴間供水將從源頭再減量，並宣導民眾加速盥洗。運動局長李昱叡表示，市府會依照中央水情和實際狀況，適時公布實施。

台灣自來水公司則說，水情燈號一旦進入紅燈，就會停止供水給泳池業者。

台中市游泳池同業協會表示，目前游泳池水質很好，氯含量極微，即使沾上身也會自行揮發。游完泳如果不洗澡，不會有問題，也不會用到額外的水。另外，游泳池目前都有循環過濾設備，每天僅需少量補水，每個月只需補1池水的20%用水。真正用水大戶是電子業，希望市府體諒，仍有許多游泳愛好者和一些有復健需要者能使用泳池，兼顧業者生存。

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