電信帳單催繳變綁票犯！新竹婦接一通電話　2千萬棺材本全飛了

▲張婦聽信詐騙集團話數，將存摺、珠寶、名錶、外幣全部裝箱交給對方，損失慘重。（示意圖／免費圖庫 pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

「假檢察官與警官」老梗屢試不爽，儘管血淋淋的詐騙前例每日上演，佔據新聞版面，卻依然有許多人上當受騙，令警方非常頭痛。新竹一名68歲張姓婦人，日前誤信詐騙集團話術，將畢生積蓄與家中金銀珠寶全部裝箱面交給「假檢察官與警官」保管，等到發現異常時，「假檢察官與警官」和價值2千多萬的珠寶現金全部人間消失，才讓她驚覺受騙，匆忙到警局報案。

今年2月初，張婦在家中接到一通自稱電信局的來電，對方先佯稱有萬元過期電話費未繳，未料，詐騙集團話還沒說完，張婦就急著解釋，就這樣一腳踩進陷阱中。

接著，詐騙集團恐嚇張婦遭到通緝，還有2張她親筆簽名的的本票和法院傳票，張婦雖解釋「自己是無辜的，什麼都不知道」，詐騙集團又對張婦說，她可能遭到人頭冒用，可以協助張婦報警，啟動「專案調查」，再由「專門辦詐欺案件」的「地檢署檢察官張主任」、「信義分局偵查隊長」粉墨登場，輪番上陣搬走張婦的棺材本。

詐諞集團見張婦肉肥好宰，不止偽造「傳票」和「凍結管制執行命令書」，更告知張婦涉及一起上市櫃董事長兒子的綁票案，破案後主嫌將責任全部推給張婦，還將其中2百萬元贖金匯入張的帳戶，張婦見自己涉案種類越來越多、越來越重，聽信詐諞集團的話，將帳戶內所有存款都交由對方保管，「等證實清白後，才將財產全部歸還」，還特別囑咐張，「刑案偵查不公開」，不能向第三人提及。

張婦在農曆年前將所有存摺、外幣、珠寶裝箱，與兩名「調查人員」面交，直到遲遲等不到「假檢察官」通知，她才急奔警局詢問始末，最後才知道自己遇到詐騙集團。

警方成立專案小組，調閱監視器、追查資金流向，掌握一對未成年小情侶，上周到高雄將兩人拘提，兩人聲稱，收到的珠寶箱已經上繳回上游，自己也不知道去向。

警方調查，這對小情侶已經翹家半年，去年被朋友以打工名義邀請加入詐騙集團，負責擔任車手面交取款，至今都還未拿到抽成。全案警詢後依少年事件處理法、詐欺罪移送法辦，擴大偵辦中。

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