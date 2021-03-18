開徵耗水費救缺水？行政院：沒有特定時程

▲由於沒有颱風襲台，導致全台水庫大缺水。（圖／記者林振民攝）

記者陳家祥／台北報導

由於去年汛期沒有颱風襲台，導致全台大缺水，經濟部水利署18日在行政院會報告水情概況，並提出抗旱計畫。除了目前已執行的措施，水利署未來將再提7個「再強化緊急抗旱水源工作」項目，盼能進一步減少旱象的衝擊。而各界關注的耗水費徵收何時上路？行政院發言人羅秉成說，院長蘇貞昌沒有特別要求時程，尊重水利署的專業與計畫。

水利署長賴建信在簡報中指出，政府相當重視水資源建設，過去 4 年於前瞻計畫加速辦理水資源建設，其中桃園支援新竹備援幹管、防災備援水井及伏流水等多項建設於本次枯旱適時發揮功能，可每日調度20萬噸及備援52萬噸水源，加上抗旱水源 1.0 計畫緊急增加每日 78 萬噸水源，有效延長水庫供水時程。

賴建信說，缺水狀況已持續8個月，但民眾生活及產業尚能穩定供水。惟由於降雨持續偏少，為因應進入豐水期以後如降雨持續偏少之最壞情境，必須提前部署做更好的準備，因此規劃推動抗旱水源2.0 計畫，包含強化區域調度、伏流水開發、淨水廠周邊水源利用、台中緊急海淡、增設淨水處理設備、建築工地地下水利用等工作，可增加每日16.8萬噸水源。

此外，為達節約用水目的，目前已研擬耗水費徵收辦法草案，初步規劃朝枯水期收費、使用再生水或投資節水設備得減徵、制定緩衝期照顧產業，依不同行業訂定費率，後續將儘速完成徵收辦法公告以利推動。

羅秉成表示，耗水費是5年前《水利法》修法時通過，跟水價不能直接相連結，5年來沒有徵收，是因如何徵收、如何制定門檻、業別是否分類、豐水期是否徵收等等因素要盤點、與各界溝通跟討論。

羅秉成說，若用水大廠能自行做好節約用水，耗水費不一定要開徵，但現在面臨枯水期，就要透過政策工具讓民眾了解水資源的珍貴，但現階段也絕沒有調漲水費、影響民生用水的計畫。

至於耗水費何時上路？羅秉成表示，院長蘇貞昌在政策方向上表達支持，但時程上並沒有指示特定時間，尊重水利署的專業與計畫。