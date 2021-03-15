鄭明典一圖曝台美天氣差異！驚嘆「空空vs.巨大」　網：台灣怎麼了

▲鄭明典貼出衛星水氣頻道影像，看出台美天氣差異。（圖／翻攝鄭明典臉書）

記者李佳蓉／綜合報導

去年夏季沒有颱風侵襲台灣，導致全台面臨大缺水，中南部水情告急，有多處水庫快見底，甚至驚現「水底枯林」。中央氣象局局長鄭明典今（15）日在臉書貼出一張台灣與美國的水氣差異圖：「空空如也vs.巨大風暴」，網友驚呼：「台灣怎麼了？」

中央氣象局局長鄭明典今日在臉書發文，貼出衛星水氣頻道影像，他說，這圖看的是高層水氣，比較容易判斷深對流發展的位置，「台灣上空......空空如也！美國上空......巨大風暴！」

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網友焦急地問：「春雨何時會到，清明嗎？」「為什麼不來台灣，都快要沒有水了，如果來台灣就好了」「現在也只能望梅雨了，但還是要節約用水」「台灣怎麼了？去年也是如此的情況！」「好像明天過後，北半球被數個溫帶氣旋籠罩」「三峽大壩的影響已經開始了」。

▲▼德基水庫水量創47年新低，還驚見「水底枯林」。（圖／小草工作室授權提供）

水庫真的好渴！天氣風險公司分享歐洲中期預報中心（ECMWF）「未來10天的累積降雨預報」，直言水情依然不樂觀。天氣風險總經理彭啟明也說，近期到月底在趨勢上仍看不到有明顯降雨的訊號，這對缺水的西半部仍是頗大的壓力，務必要節約用水。

天氣風險指出，如果認真算一下模式模擬的雨量（誤差大），西半部缺水的地區在未來10天內，都只有10至20毫米以下的累積降雨，「有些地方仍可能滴雨未下…」。