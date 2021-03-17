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水情吃緊！翡翠水庫發「放水警戒演練」通知　網傻眼：羞辱南部人

▲▼翡翠水庫。（圖／記者林振民攝）

▲翡翠水庫連年水量充沛。（圖／記者林振民攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

今年中南部嚴重缺水，面臨56年來最大乾旱，在水情面臨亮紅燈之際，不少台北民眾在17日早上收到台北翡翠水庫管理局的簡訊通知，翡翠水庫將在17日中午12時30分進行放水，對比於中南部吃緊的水情，形成一個鮮明強烈的對比，引起一陣熱議。

在全台21座水庫中，有9座蓄水率低於2成，但北部的翡翠水庫卻因地利以及嚴格的管制，蓄水率至今仍有86％。有網友在PTT八卦板上PO文指出，今（17）日早上收到台北翡翠水庫管理局簡訊通知，「翡翠水庫將在17日中午12時30分進行放水，請水庫下游北勢溪、新店溪民眾加強注意並遠離河床，以策安全」。

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▲▼2020/03/17台灣水庫即時水情。（圖／翻攝自用數據看台灣）

▲2020/03/17台灣水庫即時水情。（點圖放大／翻攝自用數據看台灣）

對此，不少網友紛紛留言認為，「不怕夏天沒水嗎」、「羞辱南部人」、「快去下游接水」、「不是挺可惜的，如果可以運去南部的水庫儲存，或許就不需要漲水費了」。不過，也有眼尖的網友注意到，簡訊標題寫著「水庫放水警戒演練」，疑似只是防災廣播的演練，並非真的有放水的情事。

事實上，台北翡翠水庫管理局11號就公告，「提升水庫下游民眾安全之保障，本局將利用行政院災防辦「災防告警細胞廣播服務」進行「水庫放水警戒」之訊息通知，預計於110年3月17日（三）上午10時30分至10時45分進行「水庫放水警戒細胞廣播」演練，屆時翡翠水庫下游北勢溪、新店溪沿岸兩側（包括臺北市、新北市地區）鄰近河道區域民眾，會於演習期間內收到水庫放水警戒簡訊，收到簡訊民眾請不要慌張，水庫並沒有實際放水，發送目的是要測試在水庫真正放水時，可透過災防告警細胞廣播服務，快速將訊息傳達到民眾的手機中，更有效率地提醒民眾遠離河床注意安全。」

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