國民黨批民進黨成「藻礁殺手」　揭綠營欺騙社會5大手段

▲國民黨列民進黨能源政策謊言。（圖／國民黨提供）

記者徐政璿／台北報導

「珍愛藻礁公投」近70萬份連署書18日送進中選會，國民黨也聲援召開「民進黨成藻礁殺手」記者會，公布民進黨在護藻礁公投議題欺騙社會的5大罪狀，並列出民進黨歷年的「電力謊言」，指總統蔡英文宣稱「2025年再生能源發電要佔 20％」一定跳票。

國民黨表示，民進黨第一個罪狀是「造謠」，近日傳出所謂「核四遷址台中」的荒謬說法，儘管毫無依據，指涉的各方也都嚴詞否認，但許多民進黨人士刻意視而不見，反而接力炒作此一假消息，民進黨台中市議會黨團還包圍盧秀燕市長要求表態。但所謂「核四移址台中」訊息，百分之一萬是假議題，為了模糊藻礁公投的焦點，執政黨不去查這天大的假消息，反而帶頭造謠，手段拙劣，更嚴重侮辱台灣人民的智慧。

此外，國民黨指出，對於中油觀塘第三接收站（以下簡稱三接）開發面積，民進黨持續政治操作，指馬政府時代是232公頃，民進黨時代則是23公頃。蔡英文日前再次於臉書上大言不慚說「我們大幅修改前政府的232公頃開發面積，現在只剩下原規劃的十分之一。」說法刻意誤導外界，塑造民進黨執政後主動立即縮小開發面積的假象。

國民黨表示，還原真相，2017年民進黨政府執政時期，送件環評的就是232公頃的方案，是因為環評委員的反彈、在野黨在立法院強力監督加上環團抗議，龐大壓力下才縮減開發面積。蔡政府上下把被迫更改的結果，說嘴成自己主動為之的政績。

國民黨指出，第一個罪狀是「雙標」，日前立法院衛環委員會考察桃園大潭藻礁，卻遭桃園市選出的民進黨立委鄭運鵬批評帶頭踩藻礁。之後慘遭各方打臉，除了考察當天包含民進黨立委蘇巧慧等幾位綠委，以及經濟部次長曾文生等都在現場探勘，甚至包括蔡英文總統2013年也曾以同樣姿態踩在藻礁上。

第三個罪狀是「卸責」，民進黨持續聲稱國民黨應提出整體能源方案，但實際上，民進黨的說法混淆了民主社會責任政治理論，執政者「理應負責提出合理可行的方案並做好溝通」，「若相關規劃不為人民接受，就應該務實修正。」但民進黨卻是反其道而行，去指責在野黨與反對者，要反對者拿出方案，「完全執政、不負責任」；國民黨強調，民進黨如果自承不會執政，就換國民黨來做，自然會提出完整的政策。

第四個罪狀是「跳票」，民進黨不惜成為藻礁殺手也要蓋天然氣接收站，背後就是迫於蔡政府「非核家園」目標，2025年再生能源發電要佔20％、天然氣發電要占50%。為了達到此一極其躁進的目標，政府連年提升燃煤、燃氣發電的佔比，造成無可彌補對人民健康及環境的傷害。且從執行成效看來，109年再生能源發購電量僅占台電系統 5.8%，甚至較前一年（108）下降，顯示蔡英文的能源支票極可能跳票。

第五個罪狀是「抹黑」，民進黨在野時標榜與社運、環保團體理念一致，然而，珍愛藻礁公投連署領銜人潘忠政連日來遭到1450網軍的猛烈攻擊與抹黑，包括民進黨前桃園市議員王浩宇PO影片質疑潘忠政與台電6800萬保育藻礁工程有所牽連，以及頻頻被檢舉遭臉書限制等，顯見民進黨當權後，換位子就換腦袋，無所不用其極的打壓異己，連過去的同志也毫不放過。

最後，國民黨再次「勸告」民進黨，公投是人民意志的展現，若公投過關，蔡政府仍然一意孤行，不依法行政，漠視公投案法定效力及人民展現的明確決定，民進黨政府統治的正當性將蕩然無存，屆時就請民進黨面對人民的怒吼、感受人民的力量。

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