迎向2026東港大鵬灣跨年晚會 交通管制一次看

▲大鵬灣國家休閒特區舉辦跨年晚會，東港警方已規劃交通疏導作為。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

東港鎮公所將於12月31日在大鵬灣國家休閒特區舉辦跨年晚會，預料吸引大量人潮。為讓民眾安心倒數、順利返家，東港警分局已完成秩序維護與交通疏導整備，活動期間將實施交通管制，並加派警力與民防義警引導人車分流，呼籲民眾配合指揮、遵守交規，酒後不開車，平安迎接新年。

因應這次跨年晚會，東港警方已規劃好交通勤務管制作為，籲請民眾配合。分局長高志正溫馨提醒，跨年歡樂之餘，安全是回家的唯一道路。請民眾務必遵守「酒後不開車，開車不喝酒」，若有飲酒，請指定駕駛或搭乘大眾運輸工具及計程車，確保大家都能在平安、歡樂的氛圍中，迎接嶄新的一年。

交通管制措施詳情如下，請駕駛人特別留意以下行駛方向限制：

一、管制時間：114年12月31日 16時至115年1月1日2時00分（視跨年晚會民眾散場情況彈性調整）。

二、管制路段及行駛動線：

1.環灣道路沿線禁止停車。

2.大鵬灣休閒特區除有工作證外，禁止進入。

3.大鵬灣休閒特區路口禁止臨時停車。

4.嘉新路與環灣道路口（新新海產店旁）

（1）管制內容：來自「鵬灣橋」方向之所有汽、機車輛，禁止直行或右轉。

（2）行駛動線：僅能【左轉】進入嘉新路行駛。

5.大鵬灣派出所旁環灣道路圓環路口

（1）管制內容：來自「國道3號大鵬灣交流道」方向之所有汽、機車輛，禁止進入活動會場方向。

（2） 行駛動線：僅能【左轉】往濕地公園方向行駛。

6.環灣道路與台17線入口

（1）管制內容：禁止所有汽、機車輛經由台17線進入環灣道路。

7.沿海路與環灣道路口（土地公餐酒館）

（1）管制內容：來自「沿海路」方向之所有汽、機車輛，禁止直行或左轉。

（2）行駛動線：僅能【右轉】進入環灣道路，往鵬灣橋方向行駛。

8. 車停車場出口（卡丁車賽車場）路口

(1）管制內容：由汽車停車場駛出之車輛，禁止左轉。

(2）行駛動線：僅能【右轉】進入環灣道路，往國道3號方向加速離場。

道路管制公告網址如下：

https://www.dbnsa.gov.tw/News-Content.aspx?Lang=1&SNo=04015442