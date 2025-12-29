日本每年8萬人「人間蒸發」！　情侶檔自爆失蹤後的神秘生活

▲日本每年有8萬人選擇主動消失，徹底蒸發，重新展開新生活。（示意圖／達志影像）



記者王佩翊／編譯

法國電視台Arte紀錄片揭露，日本每年約有8萬人神秘失蹤，這些人被稱為「蒸發者」，他們選擇從社會中徹底消失，透過夜間搬家業者的幫助，展開全新的第二人生，獲得重生。

Arte在紀錄片《Évaporés》（消失的人們）指出，這些失蹤者並非遭遇不測，而是主動尋求「夜逃搬家業者」（夜逃げ引越し業者）的協助，徹底抹去過去的身分。50多歲的女性業者齊田透露，「我們秘密運送客戶的行李，確保他們不被發現，除了協助尋找新住所和工作，還會陪同到警局或介紹律師。」

紀錄片分析認為，日本社會對失敗的羞恥感極重，「許多日本人認為帶著恥辱活下去不如死掉，所以選擇到沒人認識的地方重新開始。」這項服務在1990年代日本泡沫經濟崩潰後興起，當時數千人為了逃避債務而消失。儘管這些業者合法經營且網路上容易找到，但部分業務仍處於灰色地帶。

紀錄片記錄了一對情侶的真實故事，他們原本為黑道工作，老闆極度控制慾強，甚至要求員工為工作失誤賠錢。承受無止境壓力的兩人決定「一起消失」，抱著成功就獲救、失敗就尋死的決心。透過夜逃業者協助，他們成功逃脫，目前在海邊的愛情旅館打工維生，平時就住在空房內。

該名女子直言，「在這裡沒人能支配我們，有自己的錢，感覺比以前自由多了。」以前深受父母控制，不但完全不聽她的意見，連交友和花錢都要控管，讓她不禁感嘆，就是「有毒的父母」。

由於日本法律保護個人資訊，因此即使是家屬也無法查閱失蹤者的信用卡使用紀錄、手機或健保資料，因此就算是親人，想要透過警察協助找到「蒸發者」也是難上加難。

對這些蒸發者而言，徹底消失意味著在社會意義上的「死亡」，但同時也是重生的機會，讓他們能在陌生環境中展開全新人生。