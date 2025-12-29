美國語言學校太貴！統神想送兒「到馬來西亞學英文」：講求CP值

▲統神。（圖／翻攝自統神IG）



記者施怡妏／綜合報導

知名實況主「統神」張嘉航近期在直播中透露，將於明年1月28日至2月7日前往馬來西亞旅遊，為期10天，除了旅遊之外，此行的另外一個目的，其實是妻子希望替兒子「晨晨」規劃未來出國學習的可能性，「想看看他能不能在國中或高中時到馬來西亞唸個三年，把英文練起來。」

不選美國、加拿大、新加坡 統神：馬來西亞CP值比較高



統神在直播中透露，1月28日到2月7日到馬來西亞旅遊，當作給自己放一個年假，放鬆一下，機票已經買好了，此趟行程除了旅遊之外，妻子也想考察當地環境，看看是否適合讓兒子「晨晨」在國中或高中階段去唸書，並藉此機會把英文練起來，他也認同這個想法，「把語言唸起來，我覺得也不錯。」

對於選擇馬來西亞而非常見的美國、加拿大或新加坡等地留學，統神笑說，「我跟各位講，太貴了，我們要講求那個CP值啊。」他認為馬來西亞也有不少語言學校，費用相對親民，是不錯的選擇，「如果能夠花個兩三年去把英文學好，真的很重要，因為你英文學好了，基本上就能學習任何語言」，對未來的生涯發展很有幫助。

PTT網友愣：講求CP值要去菲律賓吧？

消息被轉發到PTT上，網友對此決定感到疑惑，「那邊算多語言，但英文絕對不算主流」、「統神這麼有錢還在意CP值，真的笑死」、「從來沒聽過留學去馬來西亞的」、「這種操作真的很詭異」、「去大馬不如找台灣的貴族學校」、「回來會講馬來語，廣東話，福建話，划算喔」。

網友認為有更好的選擇，「要CP值，不是應該送菲律賓嗎」、「最差也是送菲律賓，高級點就送澳洲、新加坡」、「他的錢應該可以送新加坡，要省錢就菲律賓，都比馬來西亞好」、「省小錢虧大錢，要送也是送新加坡，小孩在新加坡上學工作後拿到PR，再依親過來就賺回來了，馬來西亞沒啥就業機會。」