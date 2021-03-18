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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

馬英九喊重啟核四　王世堅怒轟：慘不忍睹！

▲▼台北市議員王世堅2日受訪。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市議員王世堅。（資料照／記者袁茵攝）

記者蔡文鈴／台北報導

藻礁公投二階連署收到將近70萬份連署書，中油三接站興建工程恐怕喊卡，而前總統馬英九日前則表示要重啟核四，解決台灣能源問題。對此，民進黨台北市議員王世堅在政論節目砲轟「慘不忍睹」，原來當年封存核四是因為政治壓力，而非顧及人民健康。

針對核四問題，馬英九日前表示，封存是暫時不運轉，台灣缺電與藻礁問題也沒辦法解決，目前最好的方法就是重啟核四，提供便宜、安全且持久的電力。

王世堅17日則在《新聞面對面》砲轟，「馬英九竟然說核四不是科學問題是政治問題，原來馬英九你當時封存核四你是基於政治壓力才封存，不是為了人民的健康。」他認為，其實政治問題也是科學問題，科學證據導致政治去作結論形成政策，這才是健康的政治。

王世堅表示，民進黨現在是想方設法，兩害相權取其輕，跟毀滅式的核能發電以及高汙染高燃炭的燃煤發電相比，選擇較低汙染的天然氣發電；兩利相權取其重，天然氣三接站已計畫許久，民進黨政府也將範圍縮減九成縮至23公頃，如果這時計劃變更可能會讓減碳目標延長。

王世堅指出，在地里長引用科技部資料也提出一科學依據，以高雄永安天然氣接收站為例，興建之後，向外海延伸的防波堤恰好阻擋了阿公店溪的汙水流入港內，使港內海水水質條件相對改善許多，促進珊瑚礁生長。

針對藻礁環保議題，王世堅說，大家應該更多元討論，就如總統蔡英文所言，這是環保與環保間的選擇，抱持理性努力溝通，一定可以共同尋求出解決的方法，度過能源轉型這一關。

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王世堅藻礁馬英九

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