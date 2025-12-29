　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

學者分析：蔣萬安戰力在野第一勇　1狀況「戰2028大選」未必無可能

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

學者鈕則勳今（29日）分析，台北市長蔣萬安藉雙城論壇為藍軍維持兩岸關係處理能力的手感，甚至激起綠營「酸葡萄」心態，確實有加分，加上蔣萬安多不假辭色的反擊綠營，相對於國民黨內佛系低調的大咖，戰力勝出確實明顯。他強調，就算蔣沒有把2028當作首選，但戰力已是「在野第一勇」，屆時若藍營有志於角逐2028的大咖，仍吝於表態，或對綠軍攻堅仍低調以對，藍軍支持者熱烈期待蔣萬安跳攻2028，未必全無可能。

鈕則勳表示，《雙城論壇》舉辦，蔣萬安除藉以強化市政交流、建構政績外，也為藍軍維持了兩岸關係處理能力的手感，甚至激起綠營的「酸葡萄」心態，確實有加分。

鈕則勳表示，加上蔣萬安近來對綠營的攻堅，多不假辭色的反擊，相對於國民黨內一些佛系低調，針對綠營操作多選擇不回應、或講得雲淡風清的大咖來說，蔣的戰力魄力勝出確實明顯。

鈕則勳認為，就算蔣沒有把2028當作首選，但以他現在的戰力已是「在野第一勇」，可預期的，他在連任北市長後，政治能量勢必拉高，接班態勢也會更加明顯，同時綠軍「打蔣」火力也會順勢強烈。

鈕則勳直言，屆時若藍營有志於角逐2028的大咖，若仍吝於對重要、敏感的政治議題表態，或對綠軍攻堅仍低調以對的話，藍軍支持者熱烈期待蔣帥跳攻2028，就未必全無可能了。

▼中國文化大學廣告系專任教授兼系主任鈕則勳。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼中國文化大學廣告系專任教授兼系主任鈕則勳。（圖／記者湯興漢攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 3725 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面
金豬、巨蟒20種巨獸齊飛！　蔡依林大巨蛋嗨開「萬獸派對」太狂
屏東連傳「40多聲槍響」！
《還珠》晴兒同框19歲兒　「肉感弟變185cm北大校草」帥照
「寒流機率偏高」全台強冷確認　一張圖看跨年後跌到10℃

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

中共飛彈距台灣本島史上最近　國軍坦言：沒辦法知道精確落點在哪

國軍揪中共對台發布46則爭訊　空拍101、顧立雄休假皆認知作戰

共軍實彈逼線！27枚火箭彈射向台海　落點「史上最接近台灣」

針對圍台軍演！金門「4戰車+4甲車」開上街頭...居民心驚驚

共軍控被班超艦「火控雷達」鎖定　海軍：這是我方防禦性的示警

國防部曝：中共向2區發射27枚火箭　偵獲71架次共機、影響941架次航班

市長初選白熱化！林岱樺拋「AI好生活」　喊讓高雄變智慧城市

中共圍台軍演　王浩宇嗆：若開戰第一波戰機艦幾分鐘內會消失

LIVE／中共射實彈「落在我24海浬週邊」　國防部說明應處作為

邱議瑩憂藍營電話灌票暗助　林岱樺：證明我超越黨派、族群

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

陳意涵組團接尾牙「錢到位都好談」　鍾欣凌首映會直接大跳〈表白〉

共軍進領空海如何應處？　國防部：恐擦槍走火、已定交戰規則

解放軍突圍台軍演！　總統府「對國際秩序的公然挑戰」

海馬士火箭交付超前！　解放軍「正義使命」演習點名喊打：發現目標

解放軍福建海警艦艇喊話影片曝光　「依法管控台島」

中共飛彈距台灣本島史上最近　國軍坦言：沒辦法知道精確落點在哪

國軍揪中共對台發布46則爭訊　空拍101、顧立雄休假皆認知作戰

共軍實彈逼線！27枚火箭彈射向台海　落點「史上最接近台灣」

針對圍台軍演！金門「4戰車+4甲車」開上街頭...居民心驚驚

共軍控被班超艦「火控雷達」鎖定　海軍：這是我方防禦性的示警

國防部曝：中共向2區發射27枚火箭　偵獲71架次共機、影響941架次航班

市長初選白熱化！林岱樺拋「AI好生活」　喊讓高雄變智慧城市

中共圍台軍演　王浩宇嗆：若開戰第一波戰機艦幾分鐘內會消失

LIVE／中共射實彈「落在我24海浬週邊」　國防部說明應處作為

邱議瑩憂藍營電話灌票暗助　林岱樺：證明我超越黨派、族群

女子網路約「幣商」面交　2男夥少女搶走18萬

張捷被客人投訴逼道歉　夏如芝心疼發聲：大家都是出來工作的

陳庭妮公開素顏照沒在怕！　傳授熬夜急救「霜膜法」超管用

北車男狂按警報一路逃！黑衣英雄「0秒出手」抱摔制伏　英勇畫面曝

最速馬年賀卡60秒、5步驟完整教學　9種風格任選就靠Gemini

高雄港預計明年下半年提供LNG加注　甲醇部分中油沒意願待民間投資

屏東警「連開40多槍」逮捕槍砲男！車身滿是彈孔　現場畫面曝

中國聯賽熱身賽台將同場！林益全敲首安　黃勇傳猛打秀3打點

國泰金投資長程淑芬轉資深顧問　後天生效

關稅神話崩解　川普政權與庶民經濟的全面失速

【女肉身佔位踢鐵板】駕駛不理會倒車入格：她真的以為我不敢

政治熱門新聞

快訊／共軍朝台灣北部外海實彈射擊　國防部：落彈散布我24浬線週邊

中共實彈逼線！27枚火箭彈落點史上最接近台灣

快訊／中共對台實彈射擊　國防部1730開記者會說明

國防部曝：中共向2區發射27枚火箭　偵獲71架次共機、影響941架次航班

LIVE／中共射實彈「落在我24海浬週邊」　國防部說明應處作為

曹興誠認與中國女子交往　2015非台灣公民「有無婚外情」干謝寒冰何事

中共「蟒蛇戰術」圍台軍演　邱毅：內行人一看就知

曹西平盼遺產留給乾兒子恐難如願　她籲廢除「兄弟姊妹」特留分

陸軍演「美軍機現蹤台海」　國防部證實

黑夜海上對峙！中國海警逼近東部海域

中共圍台軍演　王浩宇嗆：若開戰第一波戰機艦幾分鐘內會消失

江啟臣惡霸主任！　「公務車濫用」深夜清晨待命

中共飛彈距台灣本島史上最近　國軍坦言：沒辦法知道精確落點在哪

共軍無人機「俯瞰台北101」　被抓包偷監視器畫面

更多熱門

相關新聞

讚蔣萬安雙城論壇致詞「已屬難得」　黃暐瀚16字總結

讚蔣萬安雙城論壇致詞「已屬難得」　黃暐瀚16字總結

2025年台北上海雙城論壇28日登場，台北市長蔣萬安致詞提到，誠摯盼望與懇切呼籲，在不久的將來，當大家談論起台灣海峽，所想到的不再是呼嘯與波濤，而是繁榮與和平。對此，媒體人黃暐瀚今（29日）表示，所有先前預測「對岸希望蔣萬安講的」，蔣萬安都沒講，所以既要交流，又不想撕破臉，蔣萬安的談話，「已屬難得」，總結16個字，強調民國、堅持民主、呼籲和平、努力交流。

國防預算刻不容緩！　民進黨團：對中示好反而降低中共攻擊成本

國防預算刻不容緩！　民進黨團：對中示好反而降低中共攻擊成本

黃國昌選新北夢碎？　鄭麗文：藍徵召李四川

黃國昌選新北夢碎？　鄭麗文：藍徵召李四川

遭媒體控「收中共錢助統戰」　館長發文嗆告、柯文哲童仲彥也按讚

遭媒體控「收中共錢助統戰」　館長發文嗆告、柯文哲童仲彥也按讚

快訊／遭中共突軍演打臉　蔣萬安說話了

快訊／遭中共突軍演打臉　蔣萬安說話了

關鍵字：

蔣萬安2028國民黨民進黨雙城論壇總統大選

讀者迴響

熱門新聞

曹西平已立遺囑「名下財產積蓄全留給他」

曹西平深夜驚傳家中離世！享壽 66 歲

快訊／曹西平乾兒子首發聲！懇求曹家血親

快訊／震撼彈！林俊傑終於認愛「絕美網紅」　一家四口甜照曝光

曹西平家中猝逝　醫示警「7前兆」：很多人無症狀

曹西平乾兒子是誰？

曹西平猝遺體冰存殯儀館　家屬不認領恐成「有名無主屍」

林俊傑嫩女友背80萬名牌包！　「超狂身家」被起底：房產超多

即／台19線「2騎士慘死」疑輾斃！　肇逃者追緝中

曹西平乾兒子能辦後事了！

光電很慘！　業者嘆「至少倒一半」

從盾牌到重錘！陸軍演海報砸向基隆和高雄港 國軍刺針飛彈兵被壓

乾兒下班喊「我回來了」！開房門驚見曹西平倒地

衣服全被扒光！25歲人質淚揭「性侵地獄」

曹西平生前悲嘆「沒有家人」

更多

最夯影音

更多
中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面