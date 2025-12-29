學者分析：蔣萬安戰力在野第一勇　1狀況「戰2028大選」未必無可能

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

學者鈕則勳今（29日）分析，台北市長蔣萬安藉雙城論壇為藍軍維持兩岸關係處理能力的手感，甚至激起綠營「酸葡萄」心態，確實有加分，加上蔣萬安多不假辭色的反擊綠營，相對於國民黨內佛系低調的大咖，戰力勝出確實明顯。他強調，就算蔣沒有把2028當作首選，但戰力已是「在野第一勇」，屆時若藍營有志於角逐2028的大咖，仍吝於表態，或對綠軍攻堅仍低調以對，藍軍支持者熱烈期待蔣萬安跳攻2028，未必全無可能。

鈕則勳表示，《雙城論壇》舉辦，蔣萬安除藉以強化市政交流、建構政績外，也為藍軍維持了兩岸關係處理能力的手感，甚至激起綠營的「酸葡萄」心態，確實有加分。

鈕則勳表示，加上蔣萬安近來對綠營的攻堅，多不假辭色的反擊，相對於國民黨內一些佛系低調，針對綠營操作多選擇不回應、或講得雲淡風清的大咖來說，蔣的戰力魄力勝出確實明顯。

鈕則勳認為，就算蔣沒有把2028當作首選，但以他現在的戰力已是「在野第一勇」，可預期的，他在連任北市長後，政治能量勢必拉高，接班態勢也會更加明顯，同時綠軍「打蔣」火力也會順勢強烈。

鈕則勳直言，屆時若藍營有志於角逐2028的大咖，若仍吝於對重要、敏感的政治議題表態，或對綠軍攻堅仍低調以對的話，藍軍支持者熱烈期待蔣帥跳攻2028，就未必全無可能了。

▼中國文化大學廣告系專任教授兼系主任鈕則勳。（圖／記者湯興漢攝）