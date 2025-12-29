　
社會 社會焦點 保障人權

買賣虛幣掩護詐團洗錢61.7億！父子檔等14人起訴　主嫌求刑10年

▲▼新北地方檢察署外觀。新北地檢署外觀。新北檢外觀。新北地檢署偵查大樓。（圖／記者黃哲民攝）

▲新北地方檢察署外觀。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／新北報導

新北地檢署偵辦男子邹德鈞（邹讀音同鄒）為首的水房集團，涉為投資詐團購買美金、虛幣洗錢高達61.7億餘元，2年獲利逾2000萬元，檢警連續3波搜索，查扣贓款1000多萬元與1處不動產等物，今（29日）依《組織犯罪防制條例》等罪嫌，起訴邹男14人，具體求處邹男10年徒刑、併科罰金1億元。

起訴指出，邹德鈞從2023年5月至今年（2025年）9月間，以愛克、艾斯恩共2家公司掩護，成立水房據點，由父親邹毅強及呂士宏、董浩政3人金主入股投資，與陳冠豪、謝承杰與鄭皓中所屬的詐欺集團，不明博弈集團合作，以買賣虛幣名義收取贓款。

買美金虛幣境外洗錢61.7億餘元

邹德鈞另找周宇宏與鄧舜平負責指揮、調派5名男女車手，操作ATM把贓款存入人頭帳戶，轉匯到愛克、艾斯恩的帳戶，線上購買美金匯到泰國、新加坡等地帳戶，在境外購買虛幣USDT泰達幣，打入詐團、博弈集團電子錢包，藉此製造金流斷點、完成洗錢流程。

新北市警局刑警大隊接獲約20名被害人報案求助，報請新北地檢署企業犯罪專組檢察官陳儀芳指揮，會同刑事局共同偵辦，今年9月到11月連續3波搜索，拘提邹德鈞等人到案，查扣1000多萬元贓款、9支手錶與桃園市桃園區1處不動產。

化整為零規避洗錢通報月賺88萬

檢警聲押邹德鈞7人獲准，清查水房帳冊，估算2年間共洗錢到境外高達61.7億餘元，尤其是頻繁小額存提化整為零，規避金融機構防制洗錢通報，水房每月抽佣平均88萬餘元，合計犯罪所得超過2000萬元。

檢方今起訴邹德鈞14人涉犯《組織犯罪防制條例》之發起、主持、操縱、指揮組織罪嫌、參與犯罪組織罪嫌，以及《刑法》加重詐欺取財罪嫌、《洗錢防制法》特殊洗錢罪嫌，具體求處邹德鈞10年徒刑、併科1億元罰金，邹毅強3名金主各求刑5年、各併科5000萬元。

主嫌求刑10年併科罰金1億元

2名車手頭周宇宏、鄧舜平各被求刑8年、併科8000萬元罰金，5名車手各求刑3年6月到4年。新北檢表示，已依高檢署推行「可疑帳戶預警中心機制」作法，將本案洗錢手法納入預警通報態樣，強化洗錢防制作為，徹底阻斷犯罪者金流，全面杜絕犯罪。

12/28 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

橋頭地檢署偵辦綽號雨刷的嘉義縣議員蔡政宜涉嫌跨境洗錢案，檢警查出，雨刷幕後操盤跨境洗錢水房，替國外博弈集團漂白鉅額賭資，4年多來洗錢金額高達新台幣225億元，不法獲利近2億元，雨刷在今年8月準備離境前遭檢調帶回，羈押至今，而他的唐姓老婆妻子則早一步出國，也被檢方通緝，檢察官日前已起訴集團主要幹部5人，檢察官近日再度偵結，將蔡政宜和另一名斐姓核心成員追加起訴。

