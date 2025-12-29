讚蔣萬安雙城論壇致詞「已屬難得」　黃暐瀚16字總結

▲2025雙城論壇主論壇，台北市長蔣萬安致詞。（圖／記者陳冠宇攝）

記者郭運興／台北報導

2025年台北上海雙城論壇28日登場，台北市長蔣萬安致詞提到，誠摯盼望與懇切呼籲，在不久的將來，當大家談論起台灣海峽，所想到的不再是呼嘯與波濤，而是繁榮與和平。對此，媒體人黃暐瀚今（29日）表示，所有先前預測「對岸希望蔣萬安講的」，蔣萬安都沒講，所以既要交流，又不想撕破臉，蔣萬安的談話，「已屬難得」，總結16個字，強調民國、堅持民主、呼籲和平、努力交流。



黃暐瀚表示，看到很多反對蔣萬安前往上海出席「雙城論壇」的聲音，自己完全理解。兩岸情勢緊張，隔天中國馬上又進行圍台軍演，要求蔣市長「有軍演就不論壇」的議員主張，是有道理的。

黃暐瀚表示，但身為台北市長，去與不去，必須做出選擇。首先，因為台北多事（無差別攻擊事件），蔣萬安緊急決定不過夜，當天來回。

黃暐瀚指出，其次，演講內容提到「民國八年、五四運動」（我們是中華民國）、「民主與科學」（我們施行民主制度）、「希望台海不再波濤呼嘯，可以和平繁榮」（波濤是軍艦、呼嘯是軍機），並點出台灣其實有反對他出席的聲音（代表台灣意見多元，不讓對岸誤判）。

黃暐瀚說，在不放棄交流，又得顧及台灣民意的兩難下，蔣萬安沒說「九二共識、一個中國、反台獨、中華民族偉大復興」，所有先前預測「對岸希望蔣萬安講的」，他都沒講。

黃暐瀚認為，所以，自己的結論是，既要交流，又不想撕破臉，也不能偏離台灣主流民意的情況下，蔣萬安的談話，已屬難得。

最後，黃暐瀚強調，總結16個字，強調民國、堅持民主、呼籲和平、努力交流。

▼政治評論員黃暐瀚。（圖／《豈有此呂》）