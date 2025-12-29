民眾黨譴責中共執行圍台軍演　黃國昌：把台灣人民推得越來越遠

▲民眾黨主席黃國昌。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇靖宸／台北報導

針對共軍東部戰區今（29日）宣布對台舉行「正義使命-2025」圍台軍演，民眾黨主席黃國昌表示，民眾黨表達嚴厲譴責跟抗議，這完全無助於區域穩定、兩岸和平，只是把台灣人民推得越來越遠，造成兩邊對立跟緊張。民眾黨也透過新聞稿譴責，並呼籲中國應立刻停止破壞台海穩定的魯莽行徑，並應發揮身為大國之責，肩負起維護區域穩定，才能獲得台灣人民的認同。

中共解放軍東部戰區發言人施毅25日早7時半表示，12月29日開始，解放軍東部戰區組織陸、海、空、火箭軍等兵力，在台灣海峽、台島北部、台島西南、台島東南、台島以東組織「正義使命-2025」演習，重點演練海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等科目，艦機多向抵近台島，諸軍兵種聯合突擊，旨在檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。接著，東部戰區發布演習範圍示意圖，並公告明早8時起至晚間6時進行實彈射擊。

黃國昌在民眾黨「嚴正抗議•具體反制賴清德總統級造謠」記者會上表示，民眾黨對於中共在台海發動軍事演習表達嚴厲譴責跟抗議，這樣的作法完全無助於區域穩定、兩岸和平，只是把台灣人民推得越來越遠；過去中共軍演沒發生任何積極正面的助益，只是造成兩邊對立跟緊張，這次中共軍演也是一樣不會有任何積極正面效益，對大家期待的區域穩定、兩岸和平，甚至是兩岸人民善意、健康交流，造成的只有阻礙。

黃國昌也提到媒體報導有關國防部近期提出15億582萬預算要採購760萬發子彈的標案。黃國昌說，昨天賴清德（指專訪）不斷強調國防自主研發，這些大家都支持，像是民眾黨當初也支持搞潛艦，但為什麼先凍結相關預算？是要國防部向國人證明第一艘造價500億元潛艦可以潛下去，為什麼日本同等級的潛艦造價150億元，台灣卻要花500億元？這是哪門子的道裡？更讓他憤怒的是，潛艦就算了，請教國防部，為什麼連步槍最基本的子彈都要用買的？花那麼多錢改造兵工廠，卻連這都做不出來？就是賴講的國防自主？

對於1.25兆國防預算特別條例仍無法排入立法院議程，黃國昌說，民眾黨立場是賴清德應履行2024的承諾，怎麼承諾就怎麼做，會要求賴到立院報告，是因為該特別條例只有兩張A4紙就要討1.25兆，若立法院在這樣情況下放行，是對不起台灣人民，因為連要買什麼跟什麼時候交貨都不知道，所以才要請賴清德到立法院說清楚講明白，是要買到武器，還是付了錢就好。黃也強調，從該特別條例送到立法院至今，「我黃國昌負責任報告」，美國政府包括美國在台協會（AIT）沒有任何一個人來找他講過任何一句話，他也沒有授權任何人去接到任何指示。

