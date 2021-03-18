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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

雲端最前線／林智堅來了！暢談讓9成新竹市民幸福的撇步

新聞節目中心／綜合報導

新竹市長林智堅就任邁入第7年，施政表現受到市民肯定；根據2020幸福城市大調查結果，林智堅在縣市首長施政滿意度獲第四名，市民居住在此「非常幸福」和「有點幸福」比例超過90％。林智堅如何利用6年時間改變市府行政文化？剩下的任期，又有哪些重點施政目標？《雲端最前線》18日特別邀請新竹市長林智堅，與主持人楊文嘉一起暢談風城如何走出新路。

▲▼行政院召開台灣燈會受疫情影響停辦說明記者會，新竹市長林智堅。（圖／記者屠惠剛攝）

▲新竹市長林智堅。（圖／記者屠惠剛攝）

原訂於新竹市舉辦的2021台灣燈會因疫情取消，為延續籌辦燈會以來累積的能量，新竹市正式宣佈將燈會轉型為「2021光臨藝術節」，將在7月至9月登場，將有來自8個國家的藝術家、76件作品亮相，以光雕、音樂、藝術「讓古蹟說故事」。「光臨藝術節」有哪些亮點值得期待？回顧台灣燈會從籌辦到停辦的決策過程，林智堅稱「最艱難的決定」，背後有哪些想法及心裡話？

新竹市長林智堅任期將屆，「下一步」備受各界關注及討論；而根據ETtoday最新發布的「2022桃園市長人選調查」，顯示林智堅若轉戰桃園，將是綠營最強候選人，支持度為42.5%。究竟林智堅對於「下一步」有哪些思考及想法？對接班者又有哪些期許？登上《雲端最前線》一同揭秘。

《ETtoday筋斗雲》

《ETtoday新聞雲》

《播吧》

關於《雲端最前線》

根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

 《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

 《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。

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