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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

投入黨主席選戰？朱立倫宣布徵詢地方首長議員人選：輸2022就沒有2024

記者羅婉庭／台北報導

國民黨主席選戰逐漸白熱化，沈潛已久的國民黨前主席朱立倫18日召開公益記者會，被視為參選黨主席起手式。朱立倫宣布自己的下一步動作，下週一啟動公益之旅第一站：台東。在全台公益之旅過程中，他也將順道拜會地方首長與有意參選2022的黨員，整合地方力量。朱立倫強調，沒有2022絕對沒有2024。

▲▼朱立倫出席「銀光好居」公益合作記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲朱立倫出席「銀光好居」公益合作記者會。（圖／記者李毓康攝）

朱立倫於銀光協會公益記者會後受訪表示，他下禮拜要去台東綠島，過去到每一個地方都會拜會地方首長、人士，老朋友聚一聚，大家共同關心的都是2022大選，他接下來在每個地方也都會徵詢地方首長、有意參選議員的意見，以過去自己地方執政的經驗協助他們支持他們，整合地方力量。

朱立倫重申「沒有2022絕對沒有2024」，若今天大家眼睛都看著2024就不會贏得2022，因為如此地方就不能腳踏實地爭取民眾支持、讓支持者失望。

朱立倫說，支持者最不喜歡看到國民黨內鬥、正面對決的傳聞，他呼籲，現任及歷任主席要全面合作，大家責無旁貸。他點名黨主席江啟臣、中廣董座趙少康、智庫副董事長連勝文、高雄前市長韓國瑜，共同協助有意爭取2022的人，打贏這一仗國民黨才有未來。

至於連勝文主張選主席就不要選總統？朱立倫說，不必為自己設框架，也不必為他人設限。大家期待的領導人就是能強力監督執政黨，且有能力整合地方力量，心中沒有2022就沒有2024。

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