投入黨主席選戰？朱立倫宣布徵詢地方首長議員人選：輸2022就沒有2024

記者羅婉庭／台北報導

國民黨主席選戰逐漸白熱化，沈潛已久的國民黨前主席朱立倫18日召開公益記者會，被視為參選黨主席起手式。朱立倫宣布自己的下一步動作，下週一啟動公益之旅第一站：台東。在全台公益之旅過程中，他也將順道拜會地方首長與有意參選2022的黨員，整合地方力量。朱立倫強調，沒有2022絕對沒有2024。





▲朱立倫出席「銀光好居」公益合作記者會。（圖／記者李毓康攝）



朱立倫於銀光協會公益記者會後受訪表示，他下禮拜要去台東綠島，過去到每一個地方都會拜會地方首長、人士，老朋友聚一聚，大家共同關心的都是2022大選，他接下來在每個地方也都會徵詢地方首長、有意參選議員的意見，以過去自己地方執政的經驗協助他們支持他們，整合地方力量。

朱立倫重申「沒有2022絕對沒有2024」，若今天大家眼睛都看著2024就不會贏得2022，因為如此地方就不能腳踏實地爭取民眾支持、讓支持者失望。

朱立倫說，支持者最不喜歡看到國民黨內鬥、正面對決的傳聞，他呼籲，現任及歷任主席要全面合作，大家責無旁貸。他點名黨主席江啟臣、中廣董座趙少康、智庫副董事長連勝文、高雄前市長韓國瑜，共同協助有意爭取2022的人，打贏這一仗國民黨才有未來。

至於連勝文主張選主席就不要選總統？朱立倫說，不必為自己設框架，也不必為他人設限。大家期待的領導人就是能強力監督執政黨，且有能力整合地方力量，心中沒有2022就沒有2024。

其他人也看了這些新聞...

► ET民調／38.3%擔心副作用不想打疫苗 為了出國竟有35.7%改變心意

► ET民調／鳳梨被擋 49.9%擔心對岸擴大管制台灣農產品進口

相關新聞...

► ET民調／46.7%支持台灣跟進澳洲立法 要求google、臉書為新聞付費

► ET民調／主席大戰！國民黨支持者最愛韓國瑜30.8% 趙少康排第三

► ET民調／62.5%支持「珍愛藻礁」公投 高漲聲浪碾壓反對意見

►振興一下我們的美麗