辦完雙城論壇馬上軍演！　陸委會：中共精心設計的兩手策略

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／台北報導

解放軍東部戰區29日上午宣布在台灣周邊海空進行「正義使命-2025」演習及實彈射擊。對此，陸委會表示，「雙城論壇」才剛結束，中共隔天就宣布軍演，這顯然是精心設計的兩手策略。

陸委會29日發出發出新聞稿，嚴正譴責中共宣布在台灣周邊海空進行「正義使命-2025」演習及實彈射擊，「此舉不僅嚴重威脅台海穩定現狀，更對區域安全造成重大衝擊，再次凸顯中共是台海和平的麻煩製造者，其窮兵黷武的行徑，也無法為台灣人民及國際社會所接受。」

陸委會指出，「雙城論壇」才剛結束，中共隔天就宣布軍演，這顯然是精心設計的兩手策略。

陸委會強調，「一面喊走親走近，一面搞武力威嚇；一面喊『兩岸一家親』，一面又劍指台灣。此事再度印證台灣人民不可對中共心存幻想。」

▼解放軍「正義使命-2025」環台軍演」區域示意圖。（圖／記者魏有德製，經編輯審核）



解放軍東部戰區29日宣布，自12月29日起在台灣周邊多個海空域展開大規模聯合軍事演習，演習範圍涵蓋台灣海峽、台島北部、西南、東南以及台島以東海空域，動員陸軍、海軍、空軍與火箭軍等兵力，執行代號為「正義使命-2025」的聯合作戰演練。

東部戰區表示，此次演習重點科目包括海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控，以及外線立體懾阻等內容。演練期間，艦艇與軍機將自多個方向接近台島，實施諸軍兵種聯合突擊，目的在於檢驗戰區部隊聯合作戰的實戰能力。

東部戰區新聞發言人、陸軍大校施毅指出，本次行動是針對「台獨」分裂勢力與外部干涉勢力的嚴重警告，也是解放軍捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動。

▼解放軍軍演海報。（圖／翻攝微信）

