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70萬份藻礁連署書送件　政院：不會提對案

▲▼行政院記者會-宣布萊劑零檢出縣市自治條例無效，李孟諺秘書長主持，羅秉成政務委員、衛福部陳時中部長，農委會副主委黃金城出席。。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院發言人羅秉成。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

「珍愛藻礁公投」連署書計70萬3504份，18日送件至中選會。對此，行政院表示，公投已經送件，是人民的權利，政府予以尊重，「行政院沒有規劃對案的考慮，但是政府有義務把政策講清楚」。

行政院18日上午召開例行院會。會後發言人羅秉成受訪表示，這禮拜立院委員們也到現場看，除了關心藻礁受到完整保護外，大潭藻礁G1、G2區裸露的藻礁是完全沒有動到，原來馬政府時期230公頃的開發範圍都是要全部填掉，若按照原計畫的話，G1、G2區會不見。

「事實上在蔡政府執政後，就是為了要保護藻礁才會一減再減。」羅秉成說，G1、G2區的藻礁不僅存在，生物多樣性保育良好。這可以看出，我們在環保上也是非常努力，希望能把藻礁保存起來，因此才講三接問題不是經濟對環保的對抗，也不是人民對政府的對抗，是環保和環保的抉擇。

「我們如果能夠早一年增氣，就早一年可以減煤。」羅秉成提到，三接工程一年可能可以減少500萬噸的煤氣，這是要空汙改善，就是環保議題，「增氣減煤後空汙改善一半以上，對整個國人健康非常有保障」。

羅秉成說，如果用增氣方式換減煤大家都有意見的話，對整個能源轉型、要改善空汙的環保理念就會受到阻礙，所以這是環保跟環保的對話，環保跟環保之間的抉擇問題。

羅秉成指出，公投已經送件，是人民的權利我們予以尊重。行政院也好、經濟部等權責部會也好，有義務好好說明讓國人同胞了解，藻礁沒有滅絕，那一片漂亮的藻礁都還存在、在現場，以後會把他保護得更好。

「預計還要投入更多的資金跟經費，中央跟地方一起協力。」羅秉成表示，桃園市政府做了非常多的努力，否則怎麼看得到現在G1、G2區的藻礁生態、生物多樣性比以前不惶多讓，在這種思維底下政府把政策講清楚，「行政院沒有規劃對案的考慮，但是政府有義務把政策講清楚」。

至於送件裡有民眾從支持連署變成要撤回連署，羅秉成說，即便撤回的不多，因為他的量已經足夠通過門檻，日後或許會就立案，但這表示我們政府在說明上還要更加加強。

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