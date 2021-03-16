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趙少康能源公路遭網疑「台南哪有八股」　黃光芹酸：他應先認識台灣

▲▼趙少康回應時事。（圖／記者黃克翔攝）

▲趙少康。（圖／記者黃克翔攝）

記者蔡文鈴／台北報導

台灣面臨缺水、缺電的能源困境！中廣董事長趙少康15日提出「能源高速公路」政策，要沿著西濱從新北市八里到台南的八股，把管線架好，可將水電氣南北運送，解決能源問題。不過，有網友就質疑「台南哪有八股？」資深媒體人黃光芹也表示，趙少康應該要先認識台灣。

趙少康表示，中油第三天然氣接收站有問題，工頭下去的話民進黨應該會輸，因此提出「能源高速公路」，沿著西濱，從新北市八里到台南的八股，除了西濱是既有的沿海公路，能夠沿著架一條能源高速公路，只要把管線架好，天然氣、水、電纜都可以運輸，甚至可以再延伸到高雄林園工業區、屏東核三廠。

對於趙少康的能源高速公路政策，黃光芹暗酸「趙少康選總統之前，應該先認識台灣」，且維基百科資料看來趙少康從小學到高一都是在台南唸書，可算是「半個台南人」；就算不是台南人，要把「七股」說成「八股」，也不是件容易的事。

不少網友也在PTT討論，「台南哪有八股這個地方？」、「台南沒有八股，接收站在永安不在大寮，金童怎麼跟韓導越來越像」、「比高雄發大財還有創意」、「難怪你都選不上」、「運輸一爆是要由台南直接一路炸到台北嗎？？」

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