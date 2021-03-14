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傳「江、趙結盟」　連勝文：若是真的國民黨注定再次分裂

▲▼連勝文時事受訪。（圖／記者楊蕓攝）

▲連勝文出席新北市青工會總會長交接典禮。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨主席江啟臣、智庫副董事長連勝文14日出席新北市青工會總會長交接典禮，外傳前總統府資政廖了以私下與中廣董事長趙少康密會，結盟條件為江啟臣選主席、趙少康選總統。對此，江啟臣受訪時再度嚴正否認，連勝文則認為，黨中央第一時間否認傳聞是正確的做法，「如果這是真的，你可以想像到2024黨內總統初選提名絕不可能公平、公正，注定會導致國民黨未來再次分裂。」

連勝文強調，黨主席之位跟總統提名不能拿來當作派系喬位置的交換條件，否則2024黨內總統初選提名絕不可能公平、公正，注定會導致國民黨未來再次陷入紛亂，喪失理想性。

江啟臣則表示，沒有任何聯盟，一切都是無中生有、空穴來風，因為國民黨受到重視與注目，尤其綠營非常關心國民黨，處處要分化挑撥，這樣的新聞跟無中生有的事情，搞不好會持續到七月底。

被問到廖了以是否找過趙少康？江啟臣表示，自己完全不知道此事，要去問當事人，每個人都有自己的朋友關係，但很多事情都應該去查證，不應該在沒有查證情況下就寫出此類報導。

國民黨預定年中將舉行黨主席及黨代表選舉，13日發布新聞稿特別提醒黨員要繳齊2018年至2021年、共4年的黨費才具有投票權。被問到此時催繳黨費是否與江啟臣爭取連任有關，連勝文表示，他不認為每一個黨中央的做法都跟主席選舉有關，這樣的話黨的管理會出很大問題，「我寧願相信這是每個人都須盡的義務，希望大家一起來把任務給承擔起來，解決黨財務的困難。」

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