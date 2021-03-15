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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／與江啟臣結盟選2024？　趙少康：用邏輯想就知道不可能

記者徐政璿／台北報導

國民黨主席預計7月改選，傳出黨主席江啟臣與中廣董事長趙少康談交換條件，2021趙挺江連任黨主席，2024江支持趙選總統。對此，趙少康15日出面駁斥「用邏輯想就知道不可能」。

▲趙少康召開憲改政策記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲中廣董事長趙少康。（圖／記者林敬旻攝）

國民黨主席選舉邁入白熱化，各種放話傳言滿天飛，傳出江啟臣與趙少康達成結盟共識，江連任主席、趙拚總統。不過，江啟臣12日受訪時澄清表示，「毫無所悉、空穴來風」，爆料者這樣一天一爆料，他到底要澄清到何時，這種無中生有、混淆視聽的說法，根本就是有人要分化國民黨。

趙少康15日受訪表示，之前外界說他是「趙韓結盟」，現在是「趙江結盟」，會不會明天變成「趙朱結盟」？

趙少康說，「國民黨不是有初選辦法？哪有這種事（指趙江交換條件），一定是按照初選辦法走，這不可能的，到底誰在放這些消息，在安什麼心？這用邏輯想就知道不可能」。

趙少康最後笑說，其實他跟大家都是好朋友，並用反諷的口吻表示「我不排除跟大家都結盟！」

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