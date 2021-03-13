「趙江」黨魁換總統初選提名？　他批：國民黨對趙少康先褒後棄





▲趙少康。（資料照／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨主席選舉一年條款成為中廣董事長趙少康無法參選原因，秘書長李乾龍日前稱此事「沒那麼複雜」，以致中常會沒人敢提出修改意見在招「因人設事」罵名，事後又傳出黨主席江啟臣以2024總統提名勸退趙少康爭取黨主席選舉資格。對此，孫文學校校長、國民黨中評委張亞中批評，國民黨對趙少康是先褒後棄。

張亞中指出，李乾龍秘書長的談話表明了黨中央的立場，等同提醒中常委，不需主動討論此案，則趙少康將無資格參選黨主席。相較於一個多月前的熱絡，現在則是冷酷無情，黨中央又上演了一幕「先褒後棄」的宮廷戲碼。

張亞中說，國民黨主席的選舉資格一向受人詬病，特別是必須具備有中央委員或中評委身份，這個條件等於為參選主席設了一座高牆。他多次爭取，黨中央接不理會。今年趙少康向黨中央要中評委時，黨中央立刻歡喜的雙手奉上。

「國民黨所謂的『參選辦法』則是：面對大咖，說可找出能贏得選舉的人最重要；面對小咖，就說一切按辦法來最重要。」張亞中質疑，所謂的「因人設事」，其實不是依當事人，而是依當權者的當時需要而設事。

張亞中批評，黨中央不能動不動就拿出陳年辦法來做擋箭牌，江啟臣已上任一年多了，卻沒有任何改變，今年的中央委員或中常委選舉仍然是由換票聯盟主導，所有陋習也不會改，國民黨在民眾心中還是那個老舊陳腐的形象。

張亞中說，趙少康的確是個強棒，也很有社會影響力，國民黨應該珍惜這樣的人才，而不應該不自覺地把人才給消費了，洪秀柱、郭台銘的遭遇也正是如此。面對趙少康參選資格，黨中央應該要尊重中常委並主動提案請中常委討論，而不必先代為回答，應該主動邀請趙少康列席中常會，充分對話後，再由中常委決議之。

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