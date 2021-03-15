「民進黨公投會輸」　趙少康建議西濱打造成能源高速公路

▲中廣董事長趙少康。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

環團為了防止中油在有7600年歷史的桃園大潭藻礁上，興建第三座液化天然氣接收站，因而發起珍愛藻礁公投，目前已近70萬份連署。中廣董事長趙少康15日大膽預言「民進黨公投會輸」，並提出「能源高速公路」，沿著西濱（新北到台南）把管線架好，未來不管是南電北送、中氣北運、北水南運都可以運用該公路，可以解決台灣所有的能源問題。

趙少康表示，2025年蔡英文總統要在台灣使用超過50%的天然氣，除了綠能（太陽能、風電）上不來，全世界又抵制煤，過去流行廢核，現在是減煤，所以30%不能再多了；但台灣超過50%天然氣，其實非常危險，儲存、大陸封鎖海岸的問題等都不少。

趙少康說，現在建三接有問題，「我認為公投民進黨會輸」，四接要蓋在基隆的協和發電廠旁，環團說那邊也有珍貴的珊瑚礁，而五接預備在台中的三接旁邊，預算要1200多億元，今天還有媒體報導蔡英文要求台塑董事長王文淵在麥寮蓋天然氣站，但這比台中到桃園的距離更長，要180公里，成本也很高。

因此，趙少康提出「能源高速公路」，沿著西濱，從新北市八里到台南的八股，除了西濱是既有的沿海公路，能夠沿著架一條能源高速公路，只要把管線架好，天然氣、水、電纜都可以運輸，甚至可以再延伸到高雄林園工業區、屏東核三廠。

趙少康說，把這條西濱管線連接起來最省錢，不需要徵收昂貴的土地，而且可以解決台灣所有的能源問題。

「未來不管南電北送、中氣北運、北水南運都可以運用這條能源高速公路」，趙少康認為，光搞個三接都要1200多億元，說不定能源高速公路還沒有一個三接耗費的錢多，整個台灣能源的輸送管道就建立起來，才是根本之道。

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