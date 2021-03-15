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心痛狂喘冒冷汗雲林119搶命　到院前正確判斷心肌梗塞靠這台

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣消防局去年推「到院前12導程心電圖PO網」方案，於各消防分隊救護車配置12導程心電圖機，推動以來，偵測到急性心肌梗塞患者數成長3倍，今（15）日辦理「聯手護心、重獲心聲」到院前緊急救護急性心肌梗塞民眾迎「心」成果發表，兩名獲救患者現身分享，重獲新生從「心」開始。

▲雲林縣消防局完整部署縣內28輛救護車一車一機，病患於救護車上測得心電圖即時傳進與醫療團隊共創「心電圖判讀群組」立即判讀病患心血管是否異常。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣消防局完整部署縣內28輛救護車一車一機，病患於救護車上測得心電圖即時傳進與醫療團隊共創「心電圖判讀群組」立即判讀病患心血管是否異常。（圖／記者蔡佩旻攝）

搭鐵屋師傅李晉隆年近70歲，工作到一半狂冒冷汗，回到地面仍不見好轉，坐立難安發現不對勁，趕緊通報119由救護人員送醫，李晉隆回憶當時狀況，當下也無法向救護人員說明徵兆，幸救護人員隨即裝上12導程心電圖機，沒一會兒就説，必須送往較遠的台大雲林分院，因為心電圖判讀後疑為「急性心肌梗塞」，隨後到院，院方已部署妥當直接送往開刀房進行冠狀動脈介入治療，後續在加護病房觀察2天、轉一般病房4天，如今出院狀況良好。

另名49歲上班族黃朝成分享道，因家族有心臟病史，平時注重養生及運動，辦公室位在3樓的他都是爬樓梯上樓當運動，某日進到辦公室感覺喘氣狀況一直未緩和，雖然沒有冒冷汗但是坐立難安感、感到缺氧，隨即向同事表達身體不適，由同事撥打119通報救護人員前往；上班地點距醫院雖僅3分鐘路程，短時間內救護人員隨即以12導程心電圖機偵測出有急性心肌梗塞現象並通由院方緊急部署，一進到醫院黃朝成隨即陷入昏迷，所幸獲院方搶救後，現已出院且復原狀況良好。

▲雲林縣消防局完整部署縣內28輛救護車一車一機，病患於救護車上測得心電圖即時傳進與醫療團隊共創「心電圖判讀群組」立即判讀病患心血管是否異常。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲2名獲救患者現場分享當時送醫過程，主辦單位為重獲新生民眾準備慶祝「心」生蛋糕，恭賀他們可以擁有第2人生。（圖／記者蔡佩旻攝）

台大醫院雲林分院副院長馬惠明指出，一般送醫搶救的急性心肌梗塞患者約50%都是第一次發生，並不了解徵狀為何，首次感到這種不舒服。所以今日透過患者分享來向社會大眾呼籲「心痛、喘、冒冷汗」即便沒有過去病史，都很有可能是心肌梗塞症狀，不要想說休息一下會好，應盡快撥打119，救護人員可以在最短時間測出12導程心電圖，並於到院前超前部署院方接手安排心導管搶救事宜，在最短時間接受冠狀動脈介入治療。

副縣長謝淑亞表示，許多患者往往低估自己的病情，第一時間選擇休息不就醫或者自行前往就近醫院而非適當醫院，如此行為相當地危險，因此如果身上發生「心痛喘、冒冷汗」這時就要「卡緊叫救護車」，讓119的救護人員趕快評估，讓醫院能趕快啟動心導管治療，今日為重獲新生民眾準備慶祝「心」生蛋糕，恭賀他們可以擁有第2人生，並在擁有安心制度的雲林縣，繼續幸福人生。

雲林縣消防局長林文山表示，2020下半年開始推動院前12導程心電圖PO網方案，並完整部署縣內28輛救護車一車一機，病患於救護車上測得心電圖即時傳進與醫療團隊共創「心電圖判讀群組」立即判讀病患心血管是否異常。推動以來找到STEMI患者之人數較去年上半年成長3倍，執行迄今超過10位患者打通心臟血管，雲林縣消防局秉持打造救護新願景，將從「心」開始，未來持續積極提升到院前緊急救護環境。

▲雲林縣消防局完整部署縣內28輛救護車一車一機，病患於救護車上測得心電圖即時傳進與醫療團隊共創「心電圖判讀群組」立即判讀病患心血管是否異常。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣消防局完整部署縣內28輛救護車一車一機，病患於救護車上測得心電圖即時傳進與醫療團隊共創「心電圖判讀群組」立即判讀病患心血管是否異常。（圖／記者蔡佩旻攝）


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