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打通國際外銷管道　雲林再銷高麗菜等35公噸蔬果至星馬

▲雲林縣府銷售當地產高麗菜至星馬。（圖／雲林縣政府提供）

▲雲林縣府銷售當地產高麗菜至星馬。（合併圖／雲林縣政府提供）

政治中心／綜合報導

近期國內高麗菜供過於求，價格一路崩跌。不過，雲林縣政府「超前部署」，於農曆年前牽線雲林縣農會與農產公司合作，不僅打通國際外銷管道，近日再將35公噸的雲林優質高麗菜、胡蘿蔔及西芹封櫃啟航至星馬，也在高麗菜方面，除持續加強內銷通路外，累計至今已媒合採購達807公噸高麗菜。

雲林縣府12日指出，雲林蔬果外銷持續推進，繼農曆年前出口15噸蔬果及上個月出口20公噸蔬果外銷後，他們馬不停持續加強拓展市場；其中雲林縣農會透過與宜捷威公司攜手合作，近日再將35噸雲林優質高麗菜、胡蘿蔔及西芹封櫃啟航至星馬。目前累計出口達70公噸。

對此，雲林縣長張麗善表示，年前縣府牽線縣農會和農產公司合作，打通國際外銷管道，陸續將雲林的優良蔬果出口至星馬等東南亞國家；而近期因氣候穩定，高麗菜等蔬菜產量大增，為舒解市場壓力穩定價格，縣府除持續加強內銷通路，累計至今已媒合採購達807公噸高麗菜。

她也指出，雲林縣更積極透過出口來分流市場，著眼於近年來經濟成長快速的東南亞市場，提供優質農產品的市場胃納量機會，也為雲林農產品開拓新商機。

雲林縣政府農業處長吳芳銘表示，持續將蔬菜出口至星馬，顯示雲林蔬菜已逐漸在星馬站穩腳步，同時也強化和擴展在星馬的市場佔有率，未來也將針對縣內農產品持續透過多元管道來拓展市場，除國內市場媒合行銷，目前持續盤整縣內具出口競爭力的產品，將持續媒合輔導，打通國外通路，建立雲林良品優質形象。

宜捷威公司則說，感謝雲林縣政府及各單位的協助，本次共出口35噸的高麗菜、胡蘿蔔及西芹，累計出口達70公噸，相信100公噸的目標很快就能達成。

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