雲林VDS活力東勢親子拔蘿蔔體驗　再掀食農教育浪潮

▲VDS活力東勢再次舉辦「土地學校之小小農夫拔蘿蔔體驗營」，讓參與活動親子一起下田拔胡蘿蔔。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

VDS活力東勢去年響應雲林縣政府推出「雲林安心旅遊」觀光政策推出食農體驗，未料活動雖已結束，仍有許多民眾致電希望能參與。VDS活力東勢再次舉辦「土地學校之小小農夫拔蘿蔔體驗營」，讓參與活動親子一起下田拔胡蘿蔔，享用胡蘿蔔饗宴及將胡蘿蔔當伴手禮帶回家。

活力東勢表示，此次活動讓報名網友在週末帶著孩子共同參加蘿蔔體驗營，除了有拔蘿蔔體驗外，還可享用活力東勢自家溯源餐廳料理的胡蘿蔔饗宴，不只用心種植胡蘿蔔讓生產透明化，連餐廳調味料皆有溯源管理，讓用餐的員工、來賓都能在這裡安心享用專業廚師的料理。

▲參與的家長誇讚真是CP值超高的活動，尤其讓小朋友知道食物得來不易，可說是最有深度的拔蘿蔔體驗。（圖／記者蔡佩旻攝）

下午的活動不僅有彩繪植栽還有參觀胡蘿蔔清洗作業，最後回程提供獎狀頒發給小朋友做紀念，讓孩子帶回滿滿的胡蘿蔔伴手禮回家，參與的家長誇讚真是CP值超高的活動，尤其讓小朋友知道食物得來不易，可說是最有深度的拔蘿蔔體驗，透過一系列的精彩活動讓此次體驗更具教育意義。

活力東勢總經理王文星表示，目前在雲林東勢的胡蘿蔔面積近70公頃，其中有50到60公頃有產銷履歷，成功外銷日本、香港、新加坡及加拿大。王文星表示，該公司於2008年打開日本市場，當年台灣也有農產品外銷日本藥檢未過，公司為了滿足日本市場的需求，於2009年開始比照日本標準，銷日胡蘿蔔均有產銷履歷。

王文星也指出，近年來全球飽受極端氣候影響，胡蘿蔔種植難度也愈來愈高，像去年底有寒流來襲，病蟲害就比較少，但去年底下了一場大雨，也讓冬季的收成少了3成；目前蘿蔔多種在東勢，主要是土質適合、透水性高，所以品質很好。

▲VDS活力東勢契作多品種胡蘿蔔，其中的紫色胡蘿蔔含有高量花青素。（圖／記者蔡佩旻攝）



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