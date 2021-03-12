大貨車駕駛手殘「方向燈未打好打滿」　上國道7分鐘狂噴4萬500元

▲雲林一名男子駕駛貨車行駛高速公路，變換車道時未確實打滿方向燈，遭民眾檢舉，短短7分鐘變換9次車道，遭開9張罰單，一張罰單4500元，共開出4萬5百元罰鍰。（圖／示意圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林一名廖姓男子行駛高速公路，變換車道時未確實打方向燈，遭民眾以行車紀錄器節錄影片舉發，短短7分鐘變換9次車道，遭警方依法開罰9張罰單，由於男子駕駛貨車，一張罰單4500元，共開出4萬5百元罰鍰。雲林監理站表示，駕駛人變換車道時應把方向燈「打好打滿」才能避免受罰。

雲林監理站站長吳孟峰表示，日前接獲民眾申訴，表示明明有打方向燈卻遭開罰，經警方審核檢舉影像後發現，廖男在去年7月25日上午9時20分開大貨車行駛國道三號，也就是從高雄前往雲林的路上反覆在中線車道與外側車道變換車道，雖然都有使用方向燈，卻因為沒有變換車道完成後再切掉，導致受罰。

吳站長孟峰提到，過去曾接獲許多類似申訴案件，都是因為民眾認為變換車道有打方向燈就好，忽略方向燈要打到變換車道完成才可以切掉的重要性。依據道路交通安全規則第109條第二項第二款規定，車輛左、右轉彎時，應先顯示前後的左邊或右邊方向燈；變換車道時，也要先顯示要變換車道方向的燈光，並顯示至轉彎或變換車道完成。

雲林監理站吳站長孟峰提醒駕駛人，方向燈「打好打滿」不僅是避免受罰，更重要的是防止其他車輛反應不及，減少行車糾紛及事故發生。

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