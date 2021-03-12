麥寮聚眾鬥毆「被害人不提告」　檢警蒐證逮回12人送辦

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣麥寮鄉本月初發生聚眾鬥毆等案，雲林縣警察局臺西警分局報請雲林地檢署指揮，因考量被害人人身安全，於確認被害人安全無虞後，檢警始發動偵查作為，雖被害人於初詢時堅不提出刑事告訴，且對於警方詢問事發原因、過程，又低調、保持緘默，檢警仍持續不懈地蒐證，並於今（12）日拘提涉案人到案。

▲麥寮鄉發生聚眾鬥毆案件，被害人初詢堅不提出刑事告訴，檢警仍持續不懈地蒐證，並於今日拘提涉案人到案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

本月5日以周姓主嫌為首與鄭嫌、林嫌等12人涉嫌於麥寮鄉涉犯聚眾鬥毆事件，臺西警分局獲報後加害人均逃離現場，亦因被害人於初詢時堅不提出刑事告訴，且對於警方詢問事發原因、過程，保持緘默。檢警在經多日蒐證後今日將犯嫌拘提到案。檢警透露這起聚眾鬥毆事件，可能與金錢糾紛有關，今天涉案人續到案後，檢警正進一步釐清中。

▲麥寮鄉發生聚眾鬥毆案件，被害人初詢堅不提出刑事告訴，檢警仍持續不懈地蒐證，並於今日拘提涉案人到案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

周嫌因另違反槍砲彈藥刀械管制條例等案件，經法院判處有期徒刑3年2月確定，故予發監執行；另主嫌鄭某、林某等2人，因有妨害秩序前科，足認其等有反覆實施同一犯罪之虞，且有共犯在逃，有串滅證之虞，為防免其等繼續侵害社會治安，向法院聲請羈押、禁見；其餘到案被告，則予交保。

▲麥寮鄉發生聚眾鬥毆案件，被害人初詢堅不提出刑事告訴，檢警仍持續不懈地蒐證，並於今日拘提涉案人到案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林地檢署檢察長洪家原強調，為避免犯罪破窗，向來秉持「專案列管、專案報指揮、即時通報、即時快打壓制」之工作準則，嚴打聚眾妨害秩序等案件，即時偵查達到有效嚇阻聚眾鬥毆等犯罪之發生，更避免衍生其他重大刑案；雲林檢警維持轄區治安平穩，提供民眾安居樂業生活環境之行動力，並歡迎踴躍提供線索，以懲不法。

▲麥寮鄉發生聚眾鬥毆案件，被害人初詢堅不提出刑事告訴，檢警仍持續不懈地蒐證，並於今日拘提涉案人到案。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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