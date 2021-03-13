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雲林植樹活動　西螺新頂埤頭大排種羅漢松贈1900株苗木　

▲雲林縣長張麗善、南投林區管理處處長李政賢、縣議員、游淑雲、廖萬攜手種下吉祥長青的羅漢松。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣長張麗善、南投林區管理處處長李政賢、縣議員、游淑雲、廖萬攜手種下吉祥長青的羅漢松。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

林務局、農田水利署、雲林縣政府今（13）日於雲林縣西螺新頂埤頭大排舉辦「森存之道」植樹活動，雲林縣長張麗善、南投林區管理處處長李政賢、農田水利署雲林管理處處長林國華、西螺警分局長黃明盛、縣議員李明哲、游淑雲、廖秋萍及地方仕紳攜手種下吉祥長青的羅漢松，向社會宣傳植樹愛地球理念。

「2021雲林縣植樹節活動-森存之道」在埤頭社區發展協會所備熱鬧歌舞中展開，林管處考量種植環境有異及喜好不同，準備適合半遮陰的茶梅、果實可實用的桃金、可當花材的厚禁石斑木、花可食用的山芙蓉、耐修剪的楓港柿及木材價值高的臺灣肖楠等六種苗木共計1900株，讓民眾依自家需求排隊領取。

▲雲林縣長張麗善、南投林區管理處處長李政賢、縣議員、游淑雲、廖萬攜手種下吉祥長青的羅漢松。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺警分局長黃明盛、縣議員李明哲，攜手種下吉祥長青的羅漢松，向社會宣傳植樹愛地球理念。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善指出，延續林務局原生樹種政策，植樹節不單以種樹為主軸，亦強調適地適木概念。選擇適當原生樹種，種植於合適土地，才有機會成林。綠意盎然的樹林，是美化社區村里最好的色彩，除了景觀美化，更可阻擋風沙及霧霾的產生、降低溫室效應等。

南投林區管理處處長李政賢表示，新頂埤頭線大排是西螺鎮很重要的一條水圳，林管處配合附近居民的需求，在大排沿線規劃栽植樹型通直且可淨化空氣的蘭嶼羅漢松，希望民眾能將林管處提供的台灣原生種苗木攜回美化家園。

南投林管理處政室會同雲林縣政府政風處、雲林地院政風室、雲林地檢署政風室，於活動現場設置「反貪廉能」宣導攤位，採以趣味競賽、有獎徵答寓教於樂型態，達到檢舉貪瀆不及植樹護樹等政策標，西螺警分局更派出兩位「打詐大使」宣導反詐騙，藉攜手種樹、護樹營造綠美化生活環境時，也將肅貪廉能的種子深植民眾心中。

▲雲林縣長張麗善、南投林區管理處處長李政賢、縣議員、游淑雲、廖萬攜手種下吉祥長青的羅漢松。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺警分局長黃明盛、縣議員李明哲，攜手種下吉祥長青的羅漢松，向社會宣傳植樹愛地球理念。（圖／記者蔡佩旻攝）

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