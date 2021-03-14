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「一元美金」紅包放財位！台中女發了　西螺福興宮添油香50萬

▲除夕夜開廟門活動，西螺福興宮發放「一元美金」開運紅包，吸引上萬名信徒排隊領取。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲陳姓婦人將太平媽美金抽出放在財位作為招財錢母，有感太平媽美金紅包發招來好運，前往西螺福香宮向西螺媽祖太平媽上香祈福還願，添50萬元油香。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者李政遠／雲林報導

雲林縣西螺鎮福興宮創建西元1717年，主祀「西螺媽祖太平媽」，16年前開始舉辦「與太平媽守歲慶團圓」活動，在夜開廟門活動，發放「一元美金」開運紅包，吸引上萬名信徒排隊領取；台中市一位從事仲介陳姓婦人，連續多年拿到太平媽美金紅包，將紅包放在財位上做為「錢母」，多年來成交業績增增日上，日前特地到廟還願，添油香50萬元，感謝媽祖庇佑。

農曆新春各大廟宇推出發財錢母，有的送生肖金幣、銀幣、一元錢母還有美金紅包，就是要給信眾吉祥發財。台中市一位陳姓婦人從事土地開發仲介業，數年前除夕夜到西螺福興宮拿到太平媽紅包，將美金抽出放在財位及皮包內作為招財錢母，起初乏人問津的土地，變得熱門搶手，交易越來越順暢，她認為是太平媽美金紅包發招來好運，幾年來除夕夜吃完圍爐飯後，就立即南下雲林西螺福興宮廟前廣場，等候領取紅包，在元宵節前再回廟向媽祖上香還願。

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陳姓婦人今年在2月25日元宵節前一天，攜帶素果、香、茗等貢品，前往西螺福香宮向西螺媽祖太平媽上香祈福還願，拿出50萬元向櫃台服務人員，表明要添油香，陳姓婦人短暫停留後離去；廟方人員表示，陳姓婦人每年新春期間都會來向媽祖上香祈福，添油香錢數萬元不等，談吐親切有禮。

▲除夕夜開廟門活動，西螺福興宮發放「一元美金」開運紅包，吸引上萬名信徒排隊領取。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲台中市一位陳姓婦人從事土地開發仲介業，數年前除夕夜到西螺福興宮拿到太平媽紅包，將美金抽出放在財位及皮包內作為招財錢母。（圖／記者蔡佩旻攝）

由於個資關係，廟方不方便透露，記者透過廟方董事聯繫向陳姓婦人訪問，陳婦透過廟方表達，誠心感謝太平媽祖庇佑事業順利、財源廣進，向媽祖還願只是表達一點心意，不方便接受訪問。

民眾拿到開運美金紅包(錢母)要怎麼啟動錢、擺放位置聚財、納財讓財富有所加持。社團法人西螺福興宮太平媽文史協會表示，上香向太平媽祈福，先報姓名、生日、地址，請回「錢母」，讓工作順利、生意興隆、財源廣進，將「美金紅包」拿到主爐過盧，以順時針繞3圈，從事家管、業務人員、攤商的民眾將美金抽出紅包放在錢包、包包裡隨身攜帶，開公司、行號的民眾可以擺放在家中的財位、保險箱、收銀檯上，公職行政人員，可放在辦公桌上聚財氣。

▲除夕夜開廟門活動，西螺福興宮發放「一元美金」開運紅包，吸引上萬名信徒排隊領取。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲除夕夜開廟門活動，西螺福興宮發放「一元美金」開運紅包，吸引上萬名信徒排隊領取。（圖／記者蔡佩旻攝）
 

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西螺福興宮美金紅包財位

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